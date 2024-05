posavje

Bazen morajo zgraditi do avgusta 2026

24.5.2024 | 18:20 | D. Stanković

KRŠKO - Kot je bilo pričakovati, je na četrtkovi maratonski seji krškega občinskega sveta največ besede teklo o gradnji bazena, ocenjeni na 12,4 milijona evrov. Po dvourni razpravi so občinski svetniki vendarle potrdili predinvesticijsko zasnovo projekta (PIZ) in investicijski program (IP). Sprejem sklepov so z aplavzom pozdravili tudi številni občani, med njimi člani Plavalnega kluba Celulozar in drugi.

Razpravi o krškem bazenu so prisluhnili tudi številni občani, med drugim člani Plavalnega kluba Celulozar.

V zvezi z bazenom so sprejeli tudi spremembo načrta razvojnih programov (NRP) za obdobje 2024-2027. Ta je po besedah župana Janeza Kerina potrebna, če se želi občina naslednji teden prijaviti na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za gradnjo športne infrastrukture, na katerem lahko pridobi do enega milijona evrov sofinancerskih sredstev. Ob tem ima že zagotovljenih 4,5 milijona evrov iz evropskega mehanizma CTN (celostne teritorialne naložbe), namenjenega mestnim občinam. Po besedah Vesne Kržan, vodje oddelka za družbene dejavnosti, bo potrebno postopek za izbor izvajalca zaključiti v juliju, septembra bi stekla prva dela, do konca avgusta 2026 pa bi moral biti bazen zgrajen, kar je tudi pogoj omenjenega razpisa ministrstva.

Ob bazenu tudi ureditev okolice

Leta 2022 je bila ocenjena vrednost projekta 10,5 milijona evrov, zdaj je skoraj dva milijona več, kar je posledica višjih cen na trgu, projekt pa bil tudi nekoliko modificiran. V tej ceni je tudi ureditev wellnes centra s savnami in dvema športnima dvoranama za kickboks in judo. »Ob tem nekateri pozabljajo, da s tem urejamo tudi velik del okolice,« je poudarila Kržanova. Po njenih besedah to zagotovo ni zadnja verzija investicijskega programa, saj občina računa še na kakšne vire financiranja, morda Eko sklad. Bazen bo namreč zgrajen po principu skoraj nič energijske stavbe in bo energetsko samozadosten, s sončnimi elektrarnami na strehi, ogreval pa se bo s toplotno črpalko oziroma geo-vrtino. Krški bazen je bil na Urbanem forumu v Kopru, namenjenem mestnim občinam, izpostavljen tudi kot primer dobre prakse, saj z njim hkrati urejajo tudi degradirano območje ob Savi.

Po besedah Vesne Kržan, vodje oddelka za družbene dejavnosti na krški občini, bo zagotovo potrebna še kakšna sprememba investicijskega programa, saj občina računa še na dodatne vire financiranja.

Odgovorni projektant, arhitekt Boris Bežan iz biroja Bax je pojasnil, da so pri projektiranju izhajali iz ideje, da naj bo bazenski kompleks namenjen vsem občanom. Manjši bazen bo tako namenjen predvsem učenju plavanja, ogrevanju, raznim vadbam, plavanju starejših, večji pa predvsem športnikom, primeren bo tudi za mednarodne vaterpolske tekme. Celoten kompleks bo prilagojen uporabi gibalno oviranih oseb in starejših, s kontrastnimi elementi bo zagotovljeno tudi vodenje za slabovidne.

Pomisleki opozicije

Opozicijski svetniki so na seji ponovno izpostavili svoje pomisleke, zlasti glede višine investicije, visokih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, števila zaposlenih (enajst) pa tudi glede nerealnih prihodkov iz tržne dejavnosti. Tako naj bi, denimo, bar na leto ustvaril 290.000 evrov prihodkov, kar je po mnenju Janje Starc (Obrtno-podjetniška lista) popolnoma nerealno. »Vprašajte krške gostince. Vsak bi bil izjemno vesel takšnega prihodka,« je dejala. Nataša Šerbec (SD) je ob tem predlagala dva sklepa. S prvim bi podprli gradnjo bazena zaradi pogojev omenjenega razpisa ministrstva, z drugim sklepom pa bi zahtevali realnejšo finančno analizo projekta in strategijo upravljanja bazena. Na koncu je svoj prvi predlog umaknila, drugega pa je občinski svet zavrnil.

Mitja Omerzu (Energično za Krško) je izrazil bojazen zaradi skrajšanega roka gradnje, sprva je bil ta 31. december 2026, zdaj pa je zaradi omenjenega razpisa prestavljen na 31. avgust 2026, kar bi lahko pripeljalo do še višjih stroškov zaradi potrebne hitre dobave materiala. A kot je dejal projektant Boris Bežan, je možno bazen zgraditi celo še hitreje, saj je konstrukcija izdelana tako, da jo je mogoče zelo hitro sestaviti, ob tem je mogoče številna dela izvajati sočasno.

Svetniki so med drugim prisluhnili tudi predstavitvi poslovanja podjetja Rudar Senovo v letu 2023.

Od 27 prisotnih svetnikov jih je županov predlog o investicijski dokumentaciji podprlo sedemnajst, ostali niso glasovali, spremembo NRP pa je podprlo 24 svetnikov. Svetniki so sprejeli še vrsto drugih sklepov, med drugim o rebalansu proračuna za leto 2024, obravnavali poslovanje podjetja Rudar Senovo in Tržnice Videm ter prisluhnili predstavitvi programa za mladino Mestne občine Krško za obdobje 2024-2028.

