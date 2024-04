šport

Krkaši poraženi na Polzeli

23.4.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Foto: Foto: KD Hopsi Polzela/Tilia Vogrinčič

Polzela - Košarkarji Krke so v 26., predzadnjem krogu rednega dela Lige Nova KBM na Polzeli po podaljšku izgubili z domačimi Hopsi s 95:98 (32:22, 13:25, 23:22, 18:17, 9:12). Poraz ni vplival na razplet v prvenstvu, saj je bilo že pred tekmo jasno, da se bodo ne glede na izid v nedeljo, 28. aprila, ob 13.00 doma v neposrednem dvoboju s Heliosom pomerili za končno prvo mesto pred končnico.

* Dvorana Polzela, gledalcev 230, sodniki: Rener (Koper), Rebeušek (Celje), Novak (Postojna).

* Hopsi Polzela: Collins 18 (3:4), Ivančić 1 (1:2), Vranić 27 (3:4), Robb 9 (2:2), Grušovnik 15 (1:2), Besedić 18 (3:4), Vasilić 1 (1:2), Fifolt 9 (3:4).

* Krka: Planinić 21 (10:10), Hamilton 5, Stergar 11 (7:8), Bačvić 27 (7:7), Cerkvenik 22 (2:2), Škedelj 9 (2:4).

* Prosti meti: Hopsi Polzela 17:24, Krka 28:31.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 11:27 (Vranić 4, Besedić 3, Collins 3, Robb), Krka 11:32 (Bačvić 4, Cerkvenik 4, Planinić, Škedelj, Hamilton).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 26, Krka 24.

* Pet osebnih: Vasilić (36.), Jurković (40.), Planinić (45.).

Tako Hopsi kot Krka sta ključni odločitvi rednega dela lige Nova KBM prestavili na zadnji krog. Polzeljani bodo 29. aprila ob 18. uri v Rogaški Slatini igrali za obstanek v elitni druščini, Novomeščani pa se bodo dan prej ob 13. uri s Kansai Heliosom pomerili za prvo mesto.

Hopsi so se s šesto zmago na zadnjih desetih tekmah po točkah izenačili z Rogaško in ECE Triglavom, Krka pa je po petem porazu v sezoni na vrhu razpredelnice poravnana z Domžalčani.

Hopsi so do zmage prišli po borbeni in zbrani predstavi, predvsem pa zahvaljujoč trojki Vladimirja Vranića (27 točk, trojke 4:11) 4,5 sekunde pred iztekom rednega dela.

Niko Bačvić (27 točk, 7 skokov, 5 podaj, trojke 4:8) je v zadnji sekundi še uspel izenačiti in izsiliti podaljšek, v katerem pa so imeli domači več moči in motivacije, da so v zadnji minuti tehtnico nagnili na svojo stran.

Za Hopse sta po 18 točk dosegla še Anthony Collins (trojke 3:3, 6 podaj) in Jure Besedić (trojke 3:8), pri Krki, ki je ob izostanku Marka Radovanovića in Jurija Macure igrala tudi brez Jana Špana, pa je Miha Cerkvenik zbral 22 točk (trojke 4:8) in 11 skokov ter Darko Planinić 21 točk.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Hopsom za zmago. Borili so se in so si jo zaslužili. Tudi če bi zmagali mi, to ne bi bilo nezasluženo. Odigrali smo pošteno in po najboljših močeh glede na naše zdravstveno stanje v tem trenutku. Fantje so dali svoj maksimum in jim ne morem ničesar očitati. Bi pa morali dobiti tekmo, ki je bila praktično že v naših rokah. V zadnjem napadu Hopsov smo prejeli štiri točke in se potem mi reševali v podaljšek, namesto da bi imeli tekmo pod nadzorom. S tem ne moremo biti zadovoljni. Še enkrat čestitke polzeli in vso srečo v zadnjem krogu.«

Izidi, 26. krog:

- sobota, 20. april:

ECE Triglav - Ilirija 93:72 (27:16, 56:43, 76:49)

Kansai Helios - Rogaška 99:69 (18:22, 50:33, 69:49)

Šentjur - LTH Castings 78:83 (19:23, 42:42, 60:60)

Terme Olimia - GGD Šenčur 73:79 (27:21, 48:39, 56:55, 70:70)

- ponedeljek, 22. april:

Hopsi Polzela - Krka 98:95 (22:32, 47:45, 69:68, 86:86)

* Lestvica:

1. Krka 26 21 5 2374:1991 47

2. Kansai Helios 26 21 5 2256:1998 47

3. Ilirija 26 14 12 2100:2064 40

4. GGD Šenčur 26 12 14 2007:2076 38

5. Terme Olimia 26 12 14 2135:2189 38

6. LTH Castings 26 12 14 2103:2169 38

7. Šentjur 26 10 16 2086:2216 36

8. Rogaška 26 10 16 1955:2046 35

9. ECE Triglav 26 9 17 1898:2015 35

10. Hopsi Polzela 26 9 17 2077:2222 35

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn

‹ nazaj