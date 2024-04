novice

Še danes možen prenos prijave na drugo srednjo šolo

23.4.2024 | 07:30 | STA; M. K.

Kandidati imajo še danes do 15. ure možnost, da prijavnico za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto prenesejo na drugo šolo ali drug izobraževalni program. 24. maja bo objavljen seznam šol, ki bodo omejile vpis.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025, to je do 2. aprila, se je na 26.066 razpisanih prostih mest po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje prijavilo skupaj 22.976 kandidatov.

Na programih nižjega poklicnega izobraževanja, kjer je razpisanih 844 mest, je prijavljenih 752 kandidatov (3,3 odstotka prijavljenih), na programih srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je na voljo 6954 mest, je prispelo 4511 prijav (19,6 odstotka), od tega se jih je 189 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja.

Na skupno 10.540 razpisanih mest srednjega strokovnega izobraževanja se je prijavilo 9904 kandidatov (43 odstotkov), na 7728 prostih gimnazijskih mest pa 7809 kandidatov oziroma 34 odstotkov prijavljenih.

Kandidati se bodo vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem. Tisti, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu, bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija.

Osnovno šolo v tem šolskem letu zaključuje 21.305 učencev, lani jih je bilo 21.571.

‹ nazaj