Noč in torkovo jutro spet v znamenju zimskih razmer

23.4.2024 | 06:50 | M. K.

Vremenoslovci so za noč na torek in torkovo jutro napovedali nepredvidljive razmere. Najbolj kritični scenarij se sicer ni uresničil, a udeležba v prometu vseeno terja previdnost.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do osem ton. Cesta Maribor-Dravograd, ki je bila med hidroelektrarno in Lovrenškim mostom zaprta zaradi podrtega drevja, je spet prevozna. V primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema.

Prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami, opozarja prometnoinformacijski center.

Promet.si - spletna kamera; Livold - Fara

Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo čez dan dvignila na nadmorsko višino okoli 900 metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 15 stopinj Celzija, poroča Agencija RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj.

V sredo bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 15 stopinj.

