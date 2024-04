kronika

Padel z višine, končal na urgenci

23.4.2024 | 07:20 | M. K.

Včeraj ob 18.40 je v Mihalovcu pri Brežicah delavec na gradbišču padel z višine in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice.

Na njivi nevaren 'pridelek'

Včeraj ob 6.00 je pri naselju Zafara, občina Žužemberk, občan na njivi našel neekspodirana minsko-eksplozivna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili minometno mino kalibra 81 mm in vžigalnik za minometno mino, italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ, na izvodu PLANINC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod v Hrib ravno;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, TP BORŠT, TP KAPLJIŠČE, TP ŠKRILJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 3. ADAMIČEVA – PETROVIČ;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1 izvod 6. KOŠTIALOVA NNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU 1999.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 2. LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Breško;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna nizkonapetostno omrežje Stara Mirna.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj med 11.30 in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mrčna sela med 9. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kripsar med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Breško med 8. in 14.30 uro.

