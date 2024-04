kronika

Na cesti in na strehi / Kombi s ceste; dimniški požar

20.4.2024 | 08:20 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv ; S. Š.)

Včeraj ob 9.02 je na Radni pri Sevnici kombinirano vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo ob obcestno oviro in se ustavilo na cestišču. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Poškodovanih ni bilo.

Dimniški požar

Ob 16.18 so v naselju Vrh, občina Šentrupert, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in ga očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER2 na izvodu MALI.

