Jadrnica Timy / FOTO: Tudi to je Sudan

17.4.2024 | 11:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto/dron: Peter Kočjaž in Natalija Ogrinc

Sudan je država ob Rdečem morju. Ima 47 milijonov prebivalcev, ki živijo v revščini, vojni in splošnem pomanjkanju. Deželo sta med jadranjem okoli sveta z jadrnico Timy spoznala tudi dolenjska jadralca Peter Kočjaž in Natalija Ogrinc. Do tja je bila plovba, kot smo že pisali, nevarna in naporna in od kar sta priplula v Sudan, se je veter obrnil. Zdaj se dobesedno mučita z jadranjem v veter in valove. Vsak dan ju že zjutraj pozdravi močan veter, ki ustvarja visoke in kratke valove, zato pogosto iščeta mirno zatočišče med grebeni. A ti so v Sudanu res lepi, neokrnjeni in slikoviti.

Eno od sudanskih koralnih otočij, kjer je v morju raziskoval tudi sloviti Cousteau

Kljub temu, da po nebu kroži na tisoče satelitov, da je hiter internet dostopen kjerkoli na svetu, pa še vedno ni zanesljivih navtičnih kart - še mnogo slabše je, saj ni niti približno točnih. Prav zaradi tega mnogi jadralci polomijo svoje jambore, nasedanje na grebene je vsakodnevno in zato veliko morjeplovcev prav tam zaključi svoje potovanje. Peter in Natalija si pomagata z različnimi aplikacijami kot so Google map, Nasa, Koral atlas in podobnimi. Le tako lahko vidita, kje je kakšen greben in velikokrat se srčni utrip pospeši, ko le nekaj metrov pred seboj zagledata nevarnost. Na srečo sta južni del Rdečega morja uspešno preplula brez kakšnih posebnih incidentov kot so oboroženi napadi ali vdor piratov, tudi vremenskim nevšečnostim se ves čas uspešno upirala. Zadržujeta se na odročnih mestih, kjer iščeta zatočišče pred valovi in zelo počasi napredujeta. Nekateri jadralci potrebujejo celo do dva meseca, da prejadrajo ta del Rdečega morja, sicer bogat z ribami.

Vsakič ko vržeta za jadrnico vabo, hitro ulovita »kosilo« ali »večerjo« in lov na zalogo tu res ni potreben. Na enem od sudanskih sidrišč sta se potapljala in to na znani lokaciji, kjer je leta 1960 naravoslovec Jacques Cousteau preživel kar nekaj časa pod vodno gladino in opazoval podvodni svet (na fotografijah). Dolenjcema težave med plovbo predstavljajo predvsem korale, saj se pogosto zgodi, da imata težave pri dvigovanju sidrne verige in sidra.

Pred dnevi sta izplula iz sudanskih voda in sta zdaj že prečkala mejo z Egiptom. Njun agent jima je poslal lokacije tamkajšnjih sidrišč, kjer se lahko ustavita brez da plačata drago prijavo. V egiptovskih vodah ta znaša več kot dva tisoč dolarjev. Ko priplujeta do sidrišča, morata izobesiti rumeno zastavo. To pomeni, da ne smeta v morje – niti s pomožnim čolnom, ki mora ostati na suhem, prav tako je prepovedano celo zapustiti čoln. Še plavanje ni dovoljeno.

A Peter in Natalija se boste že znašla. Kratkotrajnemu kopanju se zagotovo ne bosta odrekla. »Včasih nama bo pač kaj padlo v morje ali pa, ker sva bolj nerodne sorte, se bova pač spotaknila in slučajno padla v morje,« nam v smehu pojasni dolenjski jadralec Peter Kočjaž. Oba komaj čakata, da prideta do Grčije, kjer nameravata ostati kar nekaj časa, sredi poletja pa bosta priplula v Slovenijo in tako zaključila skoraj triletno plovbo okoli sveta.

Fotografije v galeriji so posnete še v sudanskem delu Rdečega morja.

