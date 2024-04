dolenjska

Pogodba podpisana / V obnovljeni Moletovi hiši prostor za podeželke, vinogradnike, zavod …

16.4.2024 | 14:40 | L. Markelj

Slovesnemu podpisu pogodbe z izvajalcem del so se pri fontani Izvir cvička pridružili: podžupan občine ŠT Franc Anderlič, direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice Helena Bobič, predsednica DPŽ Šmarjeta Alenka Avsec in predsednik DV Šmarjeta Aleksander Durič. (Foto: OŠT)

Šmarjeta - V Šmarjeti bodo v teh dneh začeli prenovo Moletove hiše, za katero je Občina Šmarješke Toplice pridobila 328 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Včeraj je župan občine Marjan Hribar podpisal pogodbo z direktorico podjetja GPI tehnika d.o.o, Tino Volk. Podjetje je bilo za izvajalca del izbrano na razpisu kot najugodnejše za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Obnovo Moletove hiše, ki trenutno predstavlja opuščen hlev, zgrajen leta 1890 in je bil nekdaj del Moletove domačije s hišno številko Šmarjeta 45, občina pa ga je odkupila, bodo začeli izvajati v teh dneh z uvedbo v delo. »Veseli smo, da smo za prenovo pridobili skoraj 328 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kar je skoraj polovica od dobrih 725 tisoč evrov vredne naložbe skupaj z DDV. Tudi zato bomo investicijo zagotovo zaključili do konca leta, saj moramo porabiti prejeti denar,« pove župan Marjan Hribar.

Nekdanja Moletova štala sredi Šmarjete (na levi) bo po prenovi postala Center za obiskovalce Moletova hiša, v kateri se bo marsikaj dogajalo. (Foto: L. M.)

V objektu, ki se bo prenovi preimenoval v Center za obiskovalce Moletova hiša, bosta domovanje dobila tamkajšnji Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki bo tudi upravljal s centrom in bo nosilec gostinsko-degustacijske dejavnosti, butične prodajalne ter multimedijske točke za obiskovalce, ter društva.

V spodnjem delu Moletove hiše bodo uredili manjšo vinsko klet, kjer bodo na voljo vina lokalnih vinogradnikov in vinarjev, česar se veselijo v Društvu vinogradnikov Šmarjeta s predsednikom Sandijem Duričem na čelu. Svoj kotiček pa bodo končno dobile tudi članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta. Kot pravi predsednica društva Alenka Avsec, se veselijo kuhinje in velikega prostor za ustvarjanje in izvajanje kuharskih tečajev ter za delovanje, lažja bo tudi pogostitev obiskovalcev cvičkove fontane.

Društvo bo sodelovalo z gostinskim ponudnikom Dvorcem Gregorčič, ki bo pripravljal kulinarično gastronomske tematske dogodke na visoki ravni za manjše skupine udeležencev ter sodeloval pri pripravi kulinaričnih festivalov ter dogodkov.

Za različne dogodke

Pomembna pridobitev za kraj in občino bo tudi večji prostor v 2. nadstropju, do katerega bo mogoče dostopati s trga, kjer že delujejo vinska fontana Izvir cvička, Dvorec Gregorčič z gostinsko in wellnes ponudbo ter prenočišči, na trgu stoji tudi cerkev sv. Marjete, katere zvonik so leta 2021 z rekonstrukcijo notranjosti preoblikovali v razgledni stolp.

Prostori Centra za obiskovalce Moletova hiša bodo namenjeni organizaciji večjih kulinaričnih, izobraževalnih, gastronomskih, kulturnih in športnih dogodkov ter festivalov, saj bo v objektu na ločenem podestu umeščen prezentacijski prostor za seminarje, predstavitve, predavanja, ocenjevanja ter manjše kulturne dogodke, pove direktorica občinske uprave Mateja Kotnik.

»S prenovljeno Moletovo hišo bo turistična ponudba Šmarjete postala še bogatejša, gre za pomemben trajnostni razvoj turistične infrastrukture ter dvig konkurenčnosti slovenskega turizma,« meni župan Hribar.

