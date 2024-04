gospodarstvo

Politika in gospodarstvo / O Krki ter odnosih med Slovenijo in Rusijo

16.4.2024 | 13:15 | STA

Blaž Abe v komentarju Kako nevarna je za Krko Rusija? v Financah piše o poslabšanju odnosov Slovenije z Rusijo, zaradi česar so se pojavile skrbi, kaj to pomeni za Krko, nedavno vmešavanje v slovensko politiko, vohunjenje in odpoklici diplomatov so namreč prilili kar nekaj olja na ogenj. Avtor meni, da če bi si nekdo v Rusiji zaželel Krke, bi jo lahko dobil.

"Od začetka vojne v Ukrajini je Rusija zasegla štiri tuja podjetja: nemški Uniper, finski Fortum in prej omenjeno Baltiko danskega Carlsberga ter francoski Danone. Posegla je po podjetjih, ki so se znašla na seznamu za prodajo oziroma izhod iz Rusije. Takšnih naj bi bilo več tisoč (...) Na primeru omenjenih zahodnih podjetij verjetno ni šlo toliko za maščevanje zahodu kot pa novo delitev premoženja Putinovi eliti. Glede na videno, si je težko predstavljati, da bi se izmed vseh podjetij odločili prav za Krko. Slovenija je imela v nasprotju z marsikatero drugo evropsko državo verjetno celo precej dobre odnose z Rusijo, slovenski politični vrh je znal pokazati naklonjenost. Vprašanje je tudi, ali bi si želeli pretrese na področju oskrbe z zdravili. Prenos poslov prej omenjenih podjetij, ki delujejo na področju prehranske industrije, še vedno ni končan."

