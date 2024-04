dolenjska

Prvi tematski sejem v Šentjerneju / FOTO: Pomladni sejem je bil živ - preko 50 razstavljalcev

16.4.2024 | 11:00 | L. Markelj, fotografije: Emil Turk

Šentjernej - Konec preteklega tedna je potekal prvi od štirih tematskih letnih Šentjernejskih sejmov, ki jih je občina Šentjernej s sklepom občinskega sveta uvedla po ukinitvi tradicionalnih sejmov vsaka dva tedna, ker so zamirali.

Kot pove Elizabeta Kušljan Gegič iz Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej, je bil zelo živahen. Odzalo se je preko 50 sejmarjev, ponudba s poudarkom na pomladnih dejavnostih s kmetijsko tehniko, orodjem, sadikami rož in trajnicami … je bila pestra.

Na Šentjernejskem pomladnem sejmu ni umanjkala Cvetličarna Miklavčič iz Gorenje Brezovice pri Šentjerneju s svojimi pomladnimi sadikami cvetlic.

Članice Društva kmetic Šentjernej niso bodo umanjkale s svojimi dobrotami in prodale prav prav vse, kar so spekle. Skavti so se predstavili s svojimi veščinami, ravno tako je svojo stojnico imelo Zeliščarsko društvo Romanco – rman.

Ker je sejem prostor druženja, so nastopili tudi šentjernejski godbeniki, zaplesali so mladi folklorniki iz Šentlore ter plesalke Country life, za zabavo pa je poskrbela glasbena skupina Džuboks

»Veseli smo, da je bil sejem zelo dobro obiskan. Sejmarji so bili zadovoljni, saj so ljudje odhajali domov s polnimi naročji in vrečkami. Tudi vzdušje je bilo prešerno, šotor nam je prišel prav, ker smo že iskali senco …,« pove Kušljan Gegič in naslednji sejem v Šentjerneju napove za 8. junija, takrat pa bo poudarek na domačih in umetnostnih obrteh.

‹ nazaj