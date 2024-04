kronika

Prihaja sicer dež / Gasili suho travo in podrast

16.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.49 je v naselju Mavrlen, občina Črnomelj gorela suha trava s podrastjo. Gasilci PGD Mavrlen so požar na površini okoli petdeset kvadratnih metrov pogasili.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Šmihel)

Po lestvah v stanovanje

Ob 10.42 so posredovali gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem, kjer so s pomočjo avto-lestve vstopili skozi balkonska vrata in občanki omogočili vstop v stanovanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu MEHANIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 1.DRGANJA SELA KATODNI ODVODNIKI ;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 4.PROTI GOZDU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS, TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI, TP STRANSKA VAS NM;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 8.KODELJEV HRIB SKS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GABRJE 1953:

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM 2003.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ , izvod Vinomer

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA, TP MORAVŠKA GORA, TP PRETRŽJE, TP OREŠJE PRI GABROVKI in TP TIHABOJ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Silovec, nizkonapetostno omrežje – Pišece med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Čatež motel med 12:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Nova šola Videm, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova levo Lapajnetova med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Florjanski graben, nizkonapetostno omrežje – Budna med 8:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj