dolenjska

Kviz Mladi in kmetijstvo / Suhokranjci so državni prvaki

15.4.2024 | 14:00 | L. Markelj

Foto: Maks Zupan, ZSPM in DPM Suha krajina

Velike Lašče, Žužemberk - V kraju lanskih zmagovalcev, to je v Velikih Laščah, je konec tedna potekal 52. državni kviz Mladi in kmetijstvo, ki ga vsako leto organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM). V konkurenci 12 ekip, ki so se dokazala na regijskih tekmovanjih, so zmago slavili člani Društva podeželske mladine Suha krajina.

Zmagovalna trojica DPŽ Suha krajina

Sestavljali so jo: Tilen Gnidovec, Teja Skube in Matic Lavrič. Najbolje so se izkazali v znanju o tem, kaj ogroža naše gozdove, ekološkem kmetijstvu, suhi robi in zdravju mladih. Seveda so jih spodbujali tudi domači navijači. Suhokranjci na tovrstnem kviru niso zmagali prvič, saj so tak uspeh dosegli že leta 2021 in tako v letu 2022 gostili državni kviz v Žužemberku. Prihodnje leto bo očitno spet tako.

Na tekmovanju je pokal za drugo mesto prejela ekipa Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, tretji pa so bili mladi iz DPM Primorska.

‹ nazaj