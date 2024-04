kronika

Nevarnost na dveh in štirih nogah / Policisti iščejo roparja na skuterju; potnico na motorju poškodovala srna

15.4.2024 | 12:20 | M. K.

Policisti iščejo dva moška, ki sta včeraj popoldan v Kočevju na skuterju pripeljala za oškodovancem in mu s hrbta poskušala strgati nahrbtnik. Ko se je ta strgal, sta mu vzela denarnico in odpeljala s kraja. Storilca sta bila oblečena v modre hlače z žepi in imela na glavi čeladi, eden črno-belo, drugi rdečo.

Policisti zbirajo obvestila za izsleditev obeh storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

PU Novo mesto: Nedelja v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto pa so včeraj posredovali v 68 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 149 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala potnica na motorju in štiri nesreče z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

S PU sporočajo nekaj podrobnosti.

Vlomi in tatvine



Na območju Vrha pri Ljubnu je med 4. 4. in 14. 4. nekdo vlomil v počitniško prikolico in ukradel prehrambene izdelke in tri namizne svetilke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

V Stranski vasi je sinoči nekaj pred 22. uro nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V minuli noči je v Semiču neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

V Veliki vasi pri Krškem je med 12. 4. in 15. 4. nekdo vlomil v rezervoarje štirih tovornih vozil in iztočil gorivo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V soboto so bili policisti obveščeni o poškodbi vozila na parkirnem prostoru na Cesti prvih borcev v Brežicah. Po ogledu so ugotovili, da je neznanec poškodoval stekla šestih parkiranih vozil in povzročil premoženjsko škodo. Preiskavo nadaljujejo.



Huje poškodovana potnica na motorju



Iz bolnišnice so policiste včeraj obvestili, da zaradi hude poškodbe noge oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 18. ure na cesti med Srebrničami in Novim mestom, 58-letnica pa je bila v nesreči udeležena kot potnica na motorju. Po prvih ugotovitvah je v motor in potnico trčila srna, ki je nenadoma prečkala cesto. Motorist je brez padca uspel nadaljevati z vožnjo, 58-letnica pa je zaradi bolečin poiskala zdravniško pomoč.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Kapele, Velika Dolina, Brezje pri Veliki Dolini, Rajec, Mostec, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas) včeraj prijeli 60 državljanov Sirije, 11 Afganistana, osem Konga, šest državljanov Palestine, Rusije in Nepala, pet državljanov Pakistana in Turčije, štiri državljane Indije, tri državljane Bangladeša in Irana, državljana Jemna, Maroka in Somalije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Tribuče) so prijeli 16 državljanov Sirije in štiri državljane Afganistana ter na območju PP Krško (Planina v Podbočju) deset državljanov Turčije in državljana Sirije.

