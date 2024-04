kronika

Lažni računi / 49-letni Posavec banko ogoljufal za 400.000 evrov

15.4.2024 | 10:40 | M. K.

Novo mesto - Kriminalisti so ugotovili, da je osumljenec iz Posavja izdelal lažne račune v vrednosti okoli 400.000 evrov za storitve, ki niso nastale, in preslepil banko, da mu je v postopku odkupa terjatev izplačala znesek. Na Okrožno državno tožilstvo v Krškem so zoper njega in njegovo družbo že podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so zoper osumljenca in njegovo družbo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja poslovne goljufije, so sporočili s PU Novo mesto.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljenec lažne račune za storitve, ki niso nastale, naslovil na poslovnega partnerja iz tujine. Lažne račune v skupnem znesku okoli 400.000 evrov je nato kot prave predložil oškodovani slovenski banki v postopku odkupa terjatev ter jih s tem preslepil, da bo obveznost iz naslova odkupa terjatev v celoti poravnana oziroma jim prikrival, da obveznost ne bo mogla biti izpolnjena. Banka je nato v postopku odkupa terjatev osumljencu izplačala znesek.

Z dejanjem je banki povzročil premoženjsko škodo v višini več kot 380.000 evrov. V predkazenskem postopku so na podlagi odredbe sodišča opravili nujna preiskovalna dejanja za zavarovanje dokazov.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Krškem. Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin je predpisana zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poslovne goljufije, zaradi katere je nastala velika premoženjska škoda, pa kazen od enega do deset let.

‹ nazaj