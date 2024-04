dolenjska

Zmagal cviček Staneta Košljarja / Kar dva šampiona ocenjevanja

15.4.2024 | 08:15 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Bela Cerkev - Tudi v Društvu vinogradnikov Vinji Vrh – Bela Cerkev so se na posebni prireditvi Sožitje kruha in vina spomnili in počastili najboljše vinogradnike v lanskem letu.

Predsednik društva Jože Košak in župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar sta čestitala izbrancem in jim podelila lepe majolke z napisi.

Šmarješki župan Marjan Hribar (na levi) je z veseljem čestital vinogradnikoma za najbolje ocenjena vina: Gregorju Zorku in Mojci Zalokar.

Naziv šampion ocenjevanja sta dosegla kar dva vinogradnika z isto oceno 18,17: Mojca Zalokar s Kmetije Karlovček z Vrha pri Šentjerneju za modro frankinjo letnik 2021, ki so jo pridelali v vinski gorici Vinjih Vrh, ter domačin Gregor Zorko iz Bele Cerkve za rumeni muškat letnik 2022. Tudi on ima vinograd na Vinjem Vrhu. Zalokarjeva je edina v oceno prinesla tudi dve penini.

Najboljši cviček je lani pridelal Stane Košljar s Sel, in sicer v gorici Lapore. Tudi drugo mesto je bilo njegov, saj je v oceno dal dva vzorca. Sledili so: Brane Pavlin, Alojz Scweiger, Janez Zidarič, Vlado Turk itd.

Najboljši vinogradniki, nagrajeni v DV Vinji Vrh-Bela Cerkev, s predsednikom društva Jožetom Košakom (na levi) in šmarješkim županom Marjanom Hribarjem.

Najboljše dolenjsko rdeče je pridelal Andrej Košak v gorici Vinji Vrh, dolenjsko belo Klemen Kirn iz Dolenjega Kronovega v gorici Urbink, laški rizling Gregor Škedelj iz Dolenjega Gradišča, rose družina Peterlin iz Bele Cerkve, žametno črnino Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha itd.

Kot pove predsednik DV Vinji Vrh – Bela Cerkev Jože Košak, so v oceno letos prejeli 83 vzorcev vin, največ, 19, je bilo cvičkov, s po 17 vzorci sta sledila modra frankinja in dolenjsko belo, pa rose itd.

Jože Košak

Vina je ocenjevala komisija s predsednikom Andrejem Bajukom na čelu, ki je nasploh vina ocenila za dobra.

Podelila je 16 velikih zlatih priznanj, 30 zlatih, 14 srebrnih in 8 bronastih. Izločenih je bilo 15 vzorcev, kar je glede na težavno leto za pridelavo po besedah Košaka prav solidno.

