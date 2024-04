kronika

Arzenal v gozdu / Pirotehniki na delu pri Loški vasi

15.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.50 je v bližini Loške vasi v občini Dolenjske Toplice občan v gozdu našel neznana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili devet minometnih min Brixia kaliber 45 mm, dve ročni bombi in petnajst kosov pehotnega streliva, italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Pirotehnik z nevarnimi ostanki v rokah (Foto: arhiv Lokalno.si)

Maček v žlebu

Ob 11.27 so gasilci PGD Boštanj v Boštanju, občina Sevnica, s tehnično intervencijo rešili mačka z žleba strehe stanovanjskega objekta.

Gorela podrast

Ob 20.12 je nad Ulico pod gozdom v Črnomlju gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili ogenj na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, LIPOVEC, GORENJCI in TREBNJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA 1981;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP NOVA GORA – GRČEVJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA , izvod 2. LJUBEN ZGORAJ, 3. LJUBEN SPODAJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, izvod 2. PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9:30 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA 1969;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Nova šola Videm, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova levo, Lapajnetova med 8. in 14. uro; na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Slogonsko med 8. in 13. uro in na območju TP Silovec, nizkonapetostno omrežje – Pišece med 8. in 14. uro.

