Festival zelišč / FOTO: Celodnevno doživetje za ljubitelje narave in zelišč

14.4.2024 | 12:00 | M. Ž.

Novo mesto - Na novomeškem Glavnem trgu je včeraj dišalo po zeliščih. Gostil je Festival zelišč, celodnevno doživetje za ljubitelje narave in zelišč s predavanji priznanih strokovnjakov, ki so delili svoje bogato znanje in najnovejše odkritja, in razstavo oz. ponudbo zeliščarjev, lokalnih ponudnikov, rokodelcev, društev, z naravo povezanih pridelovalcev različnih izdelkov, literature, delavnic … Skratka, prepletla so se tradicija in dediščina ter sodobna spoznanja, pomembna za današnji čas in zdrav način življenja v sožitju z naravo.

Festival zelišč, ki potuje po Sloveniji, se je letos ustavil v Novem mestu. (Foto: M. Ž.)

Kot je povedala organizatorka festivala Marija Komatar, je to edini festival zelišč, ki potuje po Sloveniji, pripravijo pa ga v aprilu pred začetkom zeliščarske sezone. Prvi je bil leta 2018 na gradu Bogenšperk, lani v Škofljici, letos pa v dolenjski prestolnici. Bil je največji doslej, saj se ga je udeležilo 36 razstavljalcev in obiskalo res lepo število ljudi, ki so z njega lahko odšli obogateni z novimi znanji in informacijami.

"Naš cilj je povezovanje, delo iz srca, več pravih znanj in izkušenj, s katerimo bogatimo življenje. Več znanja pomeni tudi prav način uporabe zelišč, rastlin, odnost do narave, skrb za okolje tudi v smislu etičnega in ozaveščenega nabiranja. Vsako leto je festival boljši in večji tudi po udeležbi, saj se v tem procesu učimo in povezujemo srčne ljudi. Trudimo se, da mu damo lokalen značaj in vsako okolje prinaša nekaj novega, zanimivega. Posebej je zanimivo in lepo, da nas ljudje spremljajo od prvega festivala in pridejo z nami praznovati praznik zeliščarjev in tudi ponudniki so iz celotne Slovenije, kjer imajo seveda lokalni ponudniki vsakokrat prednost," je dejala.

Z leve: dr. Janko Rode, dr. Polonca Andrejčič Mušič in organizatorka festivala Marija Komatar.

Osrednja rastlina letošnjega festivala je bila trpotec, o tem nepogrešljivem zdravilnem zelišču v vsakdanjem je predavala priznana zeliščarka Jožica Bajc Pivec, Sonja Lončar je govorila o zdravilnih sluzeh, dragocenih učinkovinah za težave današnjega časa, dr. Tina Prodnik o tem, kako hrana, zelišča in fitonutrienti vplivajo na zdravje jeter in posledično vitalnost celotnega organizma, Katarina Marinč je zbrane povabila v največjo kuhinjo na svetu – naravo in predstavila divjo kulinariko, Neža Rangus Ignjatović pa v svet aromaterapije in eteričnih olj za vsak dan. Med drugim so pripravili še okroglo mizo o zeliščarstvu skozi oči znanja in izobraževanja, pa delavnice, naj med njimi omenimo delavnico dr. Janka Rodeta, predavatelja, pisca knjig in strokovnih člankov o zdravilnih zeliščih, predstavila se je tudi knjižnica semen osrednje novomeške knjižnice.

Vsa predavanja in delavnice so bile odlično obiskane. Tekom dneva se je izmenjalo preko 400 obiskovalcev, kar je največji do sedaj, a tu organizatorji ne štejemo naključnih meščanov in ljudi, ki so jih registrirani obiskovalci na www.herbalist.si pripeljali s seboj.

Predavanja so bila odlično obiskana.

Letošnje sodelovanje so lokalno sooblikovali z novomeško občino, Grmom - Centrom biotehnike in turizma Novo mesto, novomeško Visoko šolo za upravljanje podeželja, Knjižnico Mirana Jarca in Glasbeno šolo Marjana Kozine.

