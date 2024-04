kronika

Sobotna črna kronika / Dva poškodovana v Beli Cerkvi; tudi danes treslo Belo krajino

13.4.2024 | 18:30

Danes ob 9.13 sta v naselju Bela Cerkev, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali vlečni službi in očistili cestišče. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Italijanska mina

Ob 11.11 je v naselju Železno, občina Trebnje, občan pri gradbenih delih našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta odstranila in na varni lokaciji uničila minometno mino Brixia kalibra 45 mm, italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Šibek potresni sunek v bližini Črnomlja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 76 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Črnomelj, Metlika in Novo mesto, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

