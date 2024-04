dolenjska

Rezervirano za vas / Anonimke krožijo v Šentrupertu

13.4.2024 | 19:30

V navedenem članku sem imenovan z imenom in priimkom, zato se čutim dolžnega podati nekaj dodatnih pojasnil.

Čutim se prizadetega zaradi pisanja neresnic, žalitev in poniževanj v omenjeni anonimki. Tudi jaz sem sicer mnenja, da je pisca anonimke zaradi načina izražanja mogoče prepoznati. Zato bi ga lahko primerjal z nojem, ki s potiskanjem glave v pesek misli, da ga nihče ne vidi. Vse skupaj pa je namenjeno poskusu, da bi diskreditirali župana in mene osebno. Sprašujem se, kako nekaterim ljudem tako zlahka letijo žaljive besede iz ust. Anonimnež me naziva s partizanskim poveljnikom, kar je bilo aktualno v nekem drugem času pred 80 leti, ko se sploh še nisem rodil. Očitno pa nekateri še vedno hodijo iz gozda …

Za aktualnega župana menim, da je moder in preudaren človek z dovolj znanja za vodenje take skupnosti, kot je naša. Pri njem je videti, da imamo na čelu občine strpnega sogovornika, z moralno držo in spoštovanjem zakonodaje. Zato menim, da on ne potrebuje nobenega strica iz ozadja.

Strinjam se z navedbami aktualnega župana v prispevku časopisa, da sem ga občasno zaprosil za nekatere informacije, ki pa žal niso prispele do mene. Zakaj ne, je že pojasnil župan. Menim, da je to še bolj jasno anonimnežu, ki se je dokopal do zanj tako sporne pošte. Tudi jaz menim, da vsebina pošte ni sporna. Zelo pa je sporno ali vsaj nehigienično ravnanje posrednika te pošte, ki je bil pomotoma prejemnik pošte od župana in jo je posredoval naprej, čeprav je dobro vedel, da ni namenjena njemu. Ob razgovoru s prejemnikom županove pošte (imava podoben elektronski naslov) je priznal nadaljnje posredovanje pošte, ki je tako prišla tudi v roke pisca anonimke.

Želje, da bi me pisec anonimke vpletel v občinske zgodbe kot strica iz ozadja, so tako le podtikanja. To bi mogoče lahko jemal tudi kot kompliment, vendar je jasno, da gre za škodoželjne namene. Občinske stvari me namreč zanimajo predvsem toliko in takrat, ko se nanašajo na probleme predhodnega obdobja, ko sem bil še dolgoletni občinski svetnik. Nezakonite stvari županov v občini Šentrupert so se na žalost dogajale praktično od samega nastanka občine pa vse do zadnjih volitev v letu 2022 in vseskozi se zadeve še kar naprej rešujejo na sodiščih.

Zato bi vsem tistim, ki si dajo toliko dela z mano, svetoval, če ne vedo, kaj bi drugega delali, naj začnejo z delom pri sebi in dela jim ne bo zmanjkalo. Kjer je volja, tam je tudi uspeh.

Alojzij Gregorčič, bivši svetnik OS Občine Šentrupert

