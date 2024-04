dolenjska

Ni miru / Anonimke krožijo v Šentrupertu

9.4.2024 | 12:00 | Rok Nose

Župan Tomaž Ramovš se je na zadnji seji odzval glede anonimke, v kateri se avtor sprašuje, kdo je župan v Šentrupertu. (Foto: R. N.)

Šentrupert - »Kdo je župan v Šentrupertu?« je naslov anonimke, ki smo jo pred nekaj tedni prejeli v naše uredništvo, dobili pa so jo tudi šentrupertski občinski svetniki, društva, zavodi in nekateri tukajšnji lokali. Avtor v njej navaja, da župan Tomaž Ramovš zaupne dokumente občine pošilja nekdanjemu občinskemu svetniku Alojziju Gregorčiču, ob tem pa se sprašuje, ali mogoče on kot stric iz ozadja vodi občino.

Anonimke so se dotaknili tudi na zadnji seji občinskega sveta, ni pa to edina v povezavi s Šentrupertom.

Avtor anonimke županu Ramovšu očita, da okrog pošilja zaupne občinske dokumente – Ramovš odgovarja, da je posredoval le informacije javnega značaja, sumi pa tudi, kdo je anonimni pisec – Kaj se dogaja s črno gradnjo šentrupertskih lovcev?

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj