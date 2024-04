dolenjska

Kadrovske spremembe v Šentjerneju / V.d. direktorja OU Irena Starič, kmalu znano ime nove direktorice

13.4.2024 | 08:20 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Irena Starič je začasno v.d. direktorica OU občine Šentjernej.

Šentjernej - Na zadnji občinski seji je župan Jože Simončič povedal, da po odhodu prejšnjega direktorja občinske uprave Sama Hudoklina začasno direktorsko funkcijo kot vršilka dolžnosti opravlja Irena Starič, višja svetovalka za proračun – vodja oddelka za javne finance. Ime nove direktorice bo znano v prihodnjih dneh, je dejal.

V občinski upravi bodo sledile še določene reorganizacije oddelkov ipd., na kar nakazujejo tudi nekateri objavljeni javni razpisi. Kot pravi župan, je vsaka sprememba za nekaj dobra – nov veter, nove ideje in energije, novi pristopi.

Kdo bo vodil JP EDŠ?

Očitno manj sreče pa imajo v Šentjerneju pri iskanju direktorja JP EDŠ, s katerega mesta se je poslavil Gašper Bregar. Prvi javni razpis ni obrodil sadu, razpis sedaj ponavljajo, do pridobitve novega direktorja pa bo podjetje kot vršilec dolžnosti vodil Uroš Jerič, ing. gradbeništva, že sedaj zaposlen v EDŠ. Nadzorni odbor podjetja ga je že potrdil, na občinski seji pa tudi občinski svet, saj je potrebno soglasje ustanovitelja, torej Občine Šentjernej.

Nedavna seja občinskega sveta občine Šentjernej je sicer minila v znamenju sprejemanja letnih poročil za preteklo leto in programov dela ter finančnih načrtov za leto 2024: iz ZD Novo mesto je poročala Janja Umek iz pravne službe, o Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto direktor Luka Blažič.

Tako govorca kot župan Jože Simončič so sodelovanje označili za dobro. Zlasti delovanje krajevne knjižnice v Šentjerneju, kjer imajo rekorden obisk in vpis članov, pa tudi izposoja je poskočila, so svetniki zelo pohvalili.

O delu NO občine Šentjernej je spregovorila Renata Ruperčič.

Svetniki so sprejeli sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda TIC , ki je pravzaprav že leta »mrtev«, kar pa ne pomeni, da občina nima načrtov na področju turizma.

Šentjernej na dirki Po Sloveniji

Bogdan Fink je spregovoril šentjernejskim svetnikom.

K promociji kraja preko športa bo gotovo pripomogla tudi kolesarska dirka Po Sloveniji, katere ena od etap bo tokrat šla skozi občino Šentjernej. Podrobno jo je svetnikom predstavil direktor Kluba Adria Mobil Bogdan Fink. Občina bo zanjo prispevala dobrih 42 tisoč evrov, a bo deležna za to oglasov na Eurosport, v trajno last bo dobila določene videoposnetke itd., skratka, menijo, da je to korak v pravo smer.

Seznanili so se tudi z zaključnim računom za leto 2023, sprejeli so malce višje cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, pa odlok o upravljanju tržnice itd.

‹ nazaj