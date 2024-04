kronika

Potres, nesreča, ogenj / Potresni sunek v bližini Črnomlja

12.4.2024 | 18:10 | M. K.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 14.02 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 70 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci občin Metlika, Semič in Črnomelj, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Prometna nesreča

Ob 13.17 je na cesti Trebnje - Mokronog v naselju Prelesje, občina Šentrupert, prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega ter dveh tovornih vozil. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče, pomagali policiji, iztekajoče motorne tekočine nalovili v posodo, mastne madeže posuli z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Gorelo v naravi

Ob 11.48 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorela podrast v gozdu. Požar so na površini 5000 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Trebnje, Ponikve in Račje selo, Trebanjski Vrh. Ob 14.45 je poleg požarišča ponovno zagorelo. Gasilci so požar na površini 3000 kvadratnih metrov pogasili ter požarišče zalili z vodo.

Ob 16.12 je v naselju Dolenje Dole, občina Škocjan, gorelo suho dračje in vejevje. Gasilci PGD Dolenje Dole in PGD Škocjan so požar na površini sto kvadratnih metrov pogasili.

Odpirali vrata

Ob 16.41 so na Aškerčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

