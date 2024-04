dolenjska

Izbor za državno tekmovanje / Ekipi prve pomoči OŠ Vavta vas in OŠ Leskovec pri Krškem z največ znanja

11.4.2024 | 17:50 | M. K.

Foto: OZ RK NM

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto je v Dvorani Leona Štuklja danes organiziralo 18. regijski tekmovanji ekip prve pomoči dolenjskih in belokranjskih ter posavskih osnovnih šol. Pomerile so se ekipe iz OŠ Vavta vas, OŠ Metlika in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert ter OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Boštanj. Člani ekip so reševali teste iz prve pomoči in zgodovine RK ter tekmovali na treh različnih situacijah nesreč, kjer so reševali poškodovane. Nesreče so prikazovale mogoče poškodbe, ki se lahko zgodijo v prometu, v gospodinjstvu in na delu na vrtu.

Zmagovalna ekipa posavske regije OŠ Leskovec pri Krškem

Ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas bo zastopala dolenjsko in belokranjsko regijo in OŠ Leskovec pri Krškem posavsko regijo 11. maja na državnem tekmovanju ekip prve pomoči OŠ v Slovenjskih Konjicah, so sporočili iz OZ RK Novo mesto in dodali: ''Želimo jim veliko uspeha. Zahvaljujemo pa se tudi Srednji zdravstveni in kemijski šoli za pomoč pri organizaciji tekmovanja in kulturni program, ki so ga pripravili njihovi dijaki.''

Zmagovalna ekipa dolenjske regije OŠ Vavta vas

