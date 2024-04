kronika

Gasilci v kopalnico in na drevo / FOTO: Gasili sušilni stroj in reševali mačka

11.4.2024 | 07:00 | M. K.

Ribniški poklicni gasilci poročajo o ponedeljkovem požaru v Ribnici. V stanovanjski hiši je namreč zagorel sušilni stroj. K sreči so bili stanovalci doma in so še pred njihovim prihodom stroj uspeli pogasiti sami. Gasilci so tako le prezračili stanovanje in na prosto iznesli ožgan stroj. Ta je uničen, poleg tega pa večja gmotna škoda ni nastala.

Sušilni stroj, ki je zagorel, je seveda popolnoma uničen. (Foto: GE Ribnica)

Reševali mačka

Včeraj ob 7.46 so v naselju Armeško, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehnično intervencijo z višine osmih metrov rešili mačka z drevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu AVTO IGLA. OKREPČEVALNICA MINUTKA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI, na izvodu ŠOLA MARINDOL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod 2. DREVORED;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod 3 V hrib levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 5. SALOPEK, 6. ČRPALIŠČE;

- od 10:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 5. KULTURNI DOM;

- od 9:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC, izvod VRSTNE HIŠE KOVAČIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Jesenice Mokronog.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Mali Lukovec, nizkonapetostno omrežje – Mali Lukovec med 9:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje – Proti Obrežu med 8:30 in 13:00 uro.

