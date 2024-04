kronika

Gorelo v tehnični učilnici / Alarm v šoli: Zaradi prisebnosti in hitrega ukrepanja osebja ni večje škode

10.4.2024 | 18:15 | M. K.

Danes ob 14.18 je v Starem trgu ob Kolpi, občina Črnomelj, gorelo v tehnični učilnici Osnovne šole Stari trg ob Kolpi. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Črnomelj, Prelesje, Radenci in Sinji Vrh so pogasili požar ob mikrovalovni pečici, prezračili prostore šole in vrtca ter s termovizijsko kamero pregledali vse prostore šole in vrtca. Še pred prihodom gasilcev so zaposleni v šoli izklopili elektriko in evakuirali otroke ter osebje ustanove. Zaradi prisebnosti in hitrega ukrepanja zaposlenih ni nastala večja škoda, poroča center za obveščanje.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Ostanki vojne

Ob 12.58 je v gozdu ob cesti na Bazo 20, občina Dolenjske Toplice, občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili in na varnem kraju uničili pet ročnih bomb, ostanek topovske granate kalibra 75 mm in 24 kosov pehotnega streliva, vse ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave.

Požar v naravi

Ob 14.35 je ob Okoljski ulici v Novem mestu gorela suha trava s podrasjot. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli pol hektarja.

