Po grožnji z nasiljem / Pouk na šolah kot običajno, ponekod okrepili varovanje

10.4.2024 | 13:40 | STA; M. K.

Novo mesto - Pouk na šolah poteka kot običajno, so danes pojasnili ravnatelji več osnovnih šol. Na nekaterih so zaradi nedavne grožnje z nasiljem okrepili varovanje. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Na nekaterih šolah je predvidoma zaradi grožnje nekoliko manj učencev kot običajno.

Osnovna šola Drska (Foto: spletna stran šole)

OŠ DRSKA

Tudi na Osnovni šoli Drska v Novem mestu po besedah v. d. ravnatelja Davida Imperla pouk poteka po ustaljenem urniku, je pa čutiti, da je dogajanje, povezano z grožnjami, pri otrocih in zaposlenih pustilo določene posledice, je povedal. Kar nekaj staršev je sporočilo, da njihovih otrok danes ne bo v šolo. "Pri tem kot razlog navajajo predvsem varnostne pomisleke ter izražajo željo po zagotovitvi varnostnika oziroma nekega dodatnega stalnega varovanja, kjer pa smo kot šola zelo omejeni in odvisni predvsem od ustanovitelja oziroma občine ali države," je povedal Imperl.

Na Osnovni šoli Drska so za povečanje varnosti zagotovili več dežurstev, poleg tega bolj spremljajo dogajanje v okolici šole in na šolskih igriščih. Imperl je še dejal, da je navzočnost v okolici šole okrepila tudi policija.

Kot je znano, se je namreč na enem od slovenskih javno dostopnih medijev prejšnji teden po streljanju na eni od finskih osnovnih šol pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Na policiji so v ponedeljek poudarili, da je dogodek malo verjeten, hkrati pa so slovenske šole pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in pozornosti.

