Jubilej dolenjsko belokranjskega Sončka / FOTO: Sončki sijejo že štirideset let

10.4.2024 | 14:30 | M. Ž.

Z leve proti desni stojijo prva predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine Olga Novak, bivša predsednika Iztok in Violeta Suhadolnik ter sedanji predsednik Slavko Črnič, spredaj predsednik Zveze Sonček Emir Okanović. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine je včeraj popoldne v Dolenjskih Toplicah obeležilo 40 let delovanja. Njegova zgodba se je začela pisati 17. decembra leta 1983, ko so starši otrok s cerebralno paralizo in strokovni sodelavci ustanovili Dolenjsko društvo za cerebralno paralizo, ki se je kasneje preimenovalo v Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine.

»Društvo si že vse od ustanovitve prizadeva za vključevanje oseb s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja njihove kvalitete življenja. Združuje tako osebe s cerebralno paralizo kot drugimi vrstami invalidnosti. Za nami je ogromno število uspešno izvedenih delavnic, srečanj, dejavnosti, zdravstveno terapevtskih kolonij in ostalih aktivnosti. Ves čas delovanja se vključujemo v lokalne skupnosti in sodelujemo z občinami. Zadnjih nekaj let smo tudi izvajalec osebne asistence, s čimer omogočamo uporabnikom neodvisno življenje in večjo vključenost v družbo. Kot partner smo sodelovali in uspešno zaključili projekt Bučka, kjer v stanovanjski skupnosti za osebe s posebnimi potrebami živi šest uporabnikov, ki so aktivno vključeni tudi v društveno dogajanje. Menim, da je bil s tem projektom narejen velik korak k vključevanju ranljivih oseb izven institucij,« je v nagovoru na slovesnosti, kjer so se sprehodili skozi zgodovino društva, dejal Slavko Črnič, ki ga vodi zadnja tri leta, in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da se je društvo ohranilo in razvijalo vseh 40 let.

S harmoniko je zbrane navdušila dolgoletna članica Agnes Globevnik.

Vsem predsednikom društva in vsem ostalim, ki skupaj gradijo to društvo, se je zahvalil tudi Emir Okanović, predsednik Zveze Sonček, saj, kot je dejal, »s tem ne samo ustvarjate boljše pogoje za vaše člane, ampak ste vpeti v sleherno celico Dolenjske in Bele krajine in mislim, da ste uspeli tisto, čemer vsi stremimo - uspeli ste se integrirati do te mere, da ste nepogrešljiv del te družbe in okolice. Pomembno je, da z vašimi programi bogatite. Že leta sem ponosen na to, da med nami ni prostora samo za osebe s cerebralno paralizo, ampak za vse osebe z vsemi vrstami invalidnosti, ki najdejo v naših programih nek smisel.«

Besede zahvale je namenil tudi prisotnim predstavnikom lokalnih skupnosti: »Brez vas tudi to ne bi bilo mogoče, zato se nadejam v prihodnosti še boljšega in tesnejšega sodelovanja. Mi smo vaši, vaši občani in del gradnika vaše družbe. In na to smo še kako ponosni.«

Novomeški podžupan Urban Kramar je predsedniku društva ob jubileju izročil priznanje mestne občine.

Zbrane so nagovorili tudi novomeški podžupan Urban Kramar, ki je predsedniku društva ob jubileju izročil priznanje Mestne občine Novo mesto, ter topliški in škocjanski župan Franc Vovk in Jože Kapler, slovesnosti pa se udeležila tudi semiška županja Polona Kambič.

V skrbi za ljudi s posebnimi potrebami

Na začetku so se njihovi člani, danes jih je okoli 230, srečevali v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto, gostovali na Osnovni šoli Bršljin, prve svoje prostore pa leta 1995 dobili v Domu starejših občanov. Devet let kasneje so skupaj z Zvezo Sonček najeli in prenovili prostore na Mestnih njivah za Center Sonček Novo mesto, kjer je leta 2009 zaživel tudi dnevni center oziroma enota varstveno delovnega centra Sonček. Tu so potekala srečanja, redne tedenske delavnice za otroke, mladostnike in odrasle, izobraževanja za člane in sodelavce. V letih 2019 in 2020 je prostore ob neurjih zalila voda in niso bili več uporabni.

Člani Dramske skupine Sonček so na zabaven način povedali, kaj vse počnejo v društvu in kako se imajo.

Društvo je tako začasno delovalo v Osnovni šoli Grm, v Zeliščarskem centru v Zagradu v občini Škocjan, pa v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske in Bele krajine ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Novo poglavje v so začeli pisati v letu 2022, ko so pridobili nove prostore v pritličju poslovne stavbe Hedera v Novem mestu, v katerih sobivata društvo in novomeška enota VDC Zveze Sonček s trgovinico.

Društvo izvaja izobraževanja in predavanja za starše otrok s posebnimi potrebami in strokovne sodelavce, zdravstveno terapevtske kolonije, terapevtsko jahanje, plavanje in smučanje, telovadbo, ustvarjalne in kuharske delavnice, pogovorne urice, ki so usmerjene v učenje oseb s posebnimi potrebami za samostojnejše življenje, igralne urice za mlajše otroke, vadbo po metodi feldenkrais, prireja izlete, piknike in družabna srečanja … Društvo pa ni le aktivno v dejavnostih, ampak si že od samega začetka prizadeva za ustrezno zdravstveno oskrbo otrok s posebnimi potrebami.

Na včerajšnji prireditvi so zbrani lahko v kulturnem programu med drugim prisluhnili tudi nekaterim članom, ki igrajo na instrumente, tako sta na harmoniko zaigrala Agnes Globevnik in Anže Vrbinc, po črno – belih tipkah pa se je sprehodil Urban Košir. Del njihove dramske skupine Sonček je skozi humorna prizora prikazal, kaj vse delajo in kako se počutijo v društvu. Skupina je zelo aktivna in redno nastopa, trenutno v sodelovanju z VDC Sonček Novo mesto veliko nastopajo po vrtcih in osnovnih šolah s predstavo Veveriček posebne sorte avtorice Svetlane Makarovič, ki ozavešča o drugačnosti. Predstave so del projekta Korak k soncu, ki ga izvaja Zveza Sonček. Pred nekaj leti so nastopali tudi z igro Izlet na modri planet novomeške pisateljice Ivanke Mestnik.

Prireditev, ki jo je povezoval Alojz Bojanc, so z nastopi obogatili še Tamburaška skupina Klasje, godalni trio Glasbene šole Marjana Kozine in pevka Anja Pevec.

