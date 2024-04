kronika

Gorela hrana na štedilniku / V kuhinji našli poškodovanega lastnika; gorele tovorne pnevmatike (foto)

10.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj je ob 17.08 v ulici K Roku v Novem mestu gorela hrana na štedilniku v stanovanjski hiši. Požar je ugasnil pred prihodom gasilcev. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so v kuhinji našli poškodovanega lastnika in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so pregledali prostore s termo kamero in jih prezračili.

Iztekalo hidravlično olje

Ob 8.33 je v naselju Dolenje Kronovo, občina Šmarješke Toplice, pod viaduktom avtoceste iz menjalnika traktorja iztekalo hidravlično olje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, glavni madež na površini okoli 20 kvadratnih metrov omejili z absorbentom in očistili ter odvlekli traktor s ceste na parkirišče. Onesnaženo cestišče v dolžini okoli 300 metrov so razmastili ter sprali. Izteklo je okoli 30 litrov olja. Pri sanaciji je pomagal tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Gorele smeti in pnevmatike

Ob 18.29 so pri Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele smeti in pnevmatike tovornjaka. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Gasili so tovorne pnevmatike (Fotografije: PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOŽNIK na izvodu BETONC LEVO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu VAS DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZA 20, TP CEROVEC PRI KOČV.POLJANAH, TP GRIČ PRI PODTURNU, TP MALI RIGELJ, TP OBČICE, TP OBČICE 2, TP POLJANE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AC NOVO MESTO-ZAHOD;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, TP MUHABER;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJI GLOBODOL, TP GORENJI GLOBODOL, TP SREDNJI GLOBODOL, TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 13:00 na območju TP Srasle, nizkonapetostno omrežje – Slak.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

‹ nazaj