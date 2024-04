družabno

Gaja Prestor / Oboževana Gaja zaročena

9.4.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Gaja Prestor

Na Gajini roki se blešči preprost a prelep prstan.

Konec lanskega leta sta pet let trdne ljubezni praznovala odlična pevka, voditeljica in vplivnica Gaja Prestor iz Radeč in modni oblikovalec Luka Dovšak, ki veljata za enega najlepših parov na slovenski sceni. In, kot kaže, bo ta simpatičen par kmalu izrekel tudi usodni da, saj se je pred kratkim zaročil.

Gaja je to razkrila na svojem Instagram profilu ob fotografiji, na kateri je viden tudi preprosto čudovit zaročni prstan. Luka se je opogumil in svoje 23-letno dekle zaprosil med dopustom na Baliju. Lepotica z žametnim glasom, ki bi jo, ko poje, človek poslušal v nedogled, mu je v solzah sreče potrdila svojo iskreno in neskončno ljubezen.Ena najbolj zaželenih Slovenk zdaj komaj čaka, da z Luko to tudi uradno potrdita.

Na Baliju, kamor sta se umaknila od ponorelega sveta, je Gaja v enem izmed lokalnih barčkov navdušila zbrane tudi kot pevka, s svojim žametnim glasom pa se, kot pravi, v skoraj vsaki državi, ki jo obišče, pogosto pridruži kakšnemu lokalnemu bendu in z veseljem zapoje.

‹ nazaj