Ministra izžvižgali / Država vztraja: azilni center bo

8.4.2024 | 16:20 | M. L.

Tudi danes protest na Obrežju (Foto: M. L.)

Obrežje - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes v brežiški občini sestala z brežiškim županom Ivanom Molanom. Govorili so varnostnih razmerah, posebej so razpravljali o napovedanem azilnem centru na Obrežju.

Po ministrovih besedah vlada vztraja pri svoji odločitvi, da center na Obrežju bo. Župan pa je ponovil, da azilni center zavračajo.

Na parkirišču na mejnem prehodu si se zbrali protestniki, ki so izžvižgali ministra.

Dodano ob 17.20:

Poklukar: Varnostne in migracijske razmere na območju novomeške policijske uprave stabilne

Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes mudila na obisku na območju PU Novo mesto ter se seznanila s tamkajšnjimi varnostnimi in migracijskimi razmerami. Ob tem je Poklukar ocenil, da so te stabilne. So pa z brežiškim županom ostali na nasprotnih bregovih glede izpostave azilnega doma na Obrežju.

Poklukar je v izjavi za medije na Obrežju ocenil, da je varnostni položaj na območju Policijske uprave Novo mesto, pod katero sodi tudi območje občine Brežice, kjer se srečujejo z največjim pritokom migrantov, zadovoljiv. Ker pa je območje zelo obremenjeno z migracijami, so se dogovorili, da bodo, če bo to potrebno, povečali število policistov, je povedal.

Predstavniki novomeške policijske uprave so Poklukarja seznanili tudi s povečanimi dejavnostmi organizatorjev nezakonitih prehodov meje. Ob tem so opozorili, da so ti vse bolj nepredvidljivi in agresivni, zato so danes govorili tudi o varnosti samih policistk in policistov, ki se srečujejo z njimi.

Jušić je zagotovil, da policija izvaja vse ukrepe, potrebne za zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi. Tudi on ocenjuje, da je varnostni položaj na območju novomeške policijske uprave dober, policija pa v ta namen sproti prilagaja svoje ukrepe.

Poklukar in Jušić sta se med obiskom sestala tudi županom občine Brežice Ivanom Molanom, si ogledala plato na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje, kjer naj bi stala izpostava azilnega doma, in obiskala vas Rigonce, ki je ena najbolj obremenjenih z nezakonitimi prehodi meje.

Po besedah župana Molana v občini ne nasprotujejo ureditvi enotnega registracijskega centra, ki ga na Obrežju načrtuje država, nikakor pa se ne strinjajo, da se zraven njega postavi še azilni dom. "Slednje bi namreč pomenilo bistveno večje varnostno tveganje za naše občane, povečalo bi se tihotapstvo in bistveno bolj obremenilo policijo. Zato pozivam vlado, naj svoj akt o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na Obrežju spremeni," je dejal. Ocenil je tudi, da plato, kjer naj bi stal azilni dom, nikakor ni primeren za bivanje ljudi, saj leži neposredno ob cesti, mimo katere skozi mejni prehod nenehno vozijo tovornjaki.

Poklukar je nasprotno izrazil prepričanje, da bo azilni dom primerno urejen. Še enkrat je poudaril, da gre za začasno rešitev, ki bo prišla v poštev le, ko bodo zasedene vse zdajšnje kapacitete. Verjame, da lahko z lokalnim prebivalstvom glede azilnega doma dosežejo kompromis, čeprav stališč danes glede tega niso zbližali.

Ob ogledu platoja, kjer naj bi stal azilni dom, je sicer Poklukarja in Jušića s transparenti pričakalo nekaj deset jeznih domačinov. Ministru so povedali, da azilnega doma na Obrežju ne bodo dovolili in da naj ga država, če ga želi imeti, uredi kje drugje.

