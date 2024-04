dolenjska

Šmarješka cvičkarija in salamijada / Slavili so družina Cvelbar, Anton Gorenc in Boštjan Peterlin

8.4.2024 | 11:30 | L. Markelj, fotografije: Izidor Cvelbar

Šmarjeta - Za člane Društva vinogradnikov Šmarjeta je konec tedna minil v posebnem vzdušju. V gostišču Pri dediju so namreč organizirali tradicionalno šmarješko cvičkarijo in salamijado in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom in izdelovalcem salam.

Marko Cvelbar je v imenu družine prejel najvišje priznanje, šampion ocenjevanja za sivi pinot letnik 2019.

V oceno je prilo 112 vzorcev vin, ki sta jih ocenjevali dve strokovni komisiji: eni je predsedovala Ivanka Badovinac, drugi pa Andrej Bajuk

Kot sta dejala, da je bilo lansko leto za vinogradnike eno zahtevnejših, saj sta jih zaznamovala pogosta neurja s točo in prekomerne padavine, v marsikaterem vinogradu je bilo opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče. Vse to je močno vplivalo na kakovosti vina, čas trgatve, in vinogradniki so imeli veliko dela v kleti. Kljub vsemu je bilo nekaj vin zelo dobrih, nekaterim je manjkala sadnost, prisoten je bil grob okus itd.

Najboljši vinogradniki so prejeli priznanja (od leve proti desni): Jože Bovha, Božidar Simončič, Anton Gorenc, potem pa predsednik DV Šmarjeta Sandi Durič in voditelj dogodka Jože.

Kot pove predsednik DV Šmarjeta Sandi Durič, je bilo skupaj izločenih kar 23 odstotkov vzorcev, kar je veliko, skoraj četrtina. »V glavnem so razlogi zaradi napak, kot sta bekser in oksidacija, kar se da odpraviti, ne pa bolezenska stanja, kot so cik, td.«

A mnogim vinogradnikom je kljub težkim pogojem uspelo pridelati dobro vino.

Zmagovalec pri cvičkih je postal Anton Gorenc z Vinice, njegov cviček z Vinjega vrha je dosegel oceno 16,27. Gorenc zmagovalec ni postal prvič, ta naziv je že dobil, v šmarješkem društvu pa to pomeni tudi, da bo vse leto nosil »banko« z nagrajenim cvičkom in ga ponujal na raznih dogodkih in prireditvah. Banko mu je predal lanski zmagovalec Janez Colnar ml.

2. mesto in zlato priznanje je dosegel Božidar Simončič, ki je cviček z oceno 16,20 pridelal v vinski gorici Orešje. Z isto oceno 16,10 in srebrnim priznanjem sta sledila Jože Bovhan in Janez Colnar.

Prejemnikom priznanj je čestital tudi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Naziv šampion ocenjevanja je z oceno 18,23 postal sivi pinot letnik 2017, ki ga je v vinski gorici Mevce pridelala priznana vinogradniška družina Cvelbar. Ta se takšnega uspeha ni veselila prvič, letos pa je zlato priznanje z oceno 18,17 prejela tudi za sivi pinot letnik 2019, pa za rumeni muškat – polsladko (18), er penino suho (18,13). Priznanja je prejel Marko Cvelbar.

Najboljše dolenjsko belo in veliko zlato priznanje sta pridelala kmetija Prešeren (17,20) in Jože Bovhan (16,93), dolenjsko rdeče Jože Podlogar (16,73), modro frankinjo Karel Udovč (17,33), modro frankinjo, letnik 2022 pa Jože Bovhan (18,17). Izidor Cvelbar je imel najbolje ocenjen laški (17,73) in renski rizlig (17,43) ter beli pinot (17,63).

Simon Prešeren, Jože Bovhan in Sandi Durič

Salame so bile izvrstne

V okviru Društva vinogradnikov Šmarjeta pa zelo uspešno deluje tudi sekcija salamarjev in letos so organizirali že 27. šmarješko salamijado. 6-članski komisiji je predsedoval domačin Drago Košak in na rezultate, ki vedno ostanejo skrivnost do razglasitve, so vsi komaj čakali.

Najboljši salamarji s predsednikom Sandijem Duričem (na levi): DLSD Leskovec pri Krškem, Boštjan Peterlin in Matjaž Peterlin.

Od 28 vzorcev, kot so jih dobili v oceno, je zmagala salama Boštjana Peterlina z Vinjega Vrha (53,3), letošnjega zmagovalca sevniške salamijade. Le desetinko manj (53,2) je prejela drugouvrščena salama Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem, na 3. mestu je bil Matjaž Peterlin (52,5), sledijo pa še: Slavko Peterlin z Vinjega Vrha (52,4), Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (52,3), kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča (52,2), Janez Lenart iz Tomažje vasi in Karl Udovč iz Velikih Poljan (oba z oceno 51,9) idr.

Kot pove predsednik vinogradniškega društva Sandi Durič, je bila strokovna komisija navdušena nad salamami, ki so bile zelo vrhunsko ocenjene. »Komisija je rekla, da tako dobrih salam še ni ocenjevala,« pove in doda, da se vinogradniki veselijo in nadejajo dobrih rezultatov na Tednu cvička, na katerem bodo sodelovali tudi v povorki. Tudi letos načrtujejo za občinski praznik pripraviti prireditev Praznik vin in salam, ko bo mogoče poskusiti najboljša vina in salame. Sicer pa bo njihova glavna skrb ostala dober pridelek v vinogradu in kletarjenje.

