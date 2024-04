gospodarstvo

Kmetje, pozor / Začetek kampanje zbiranja vlog za kmetijske subvencije

8.4.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Za nosilce kmetijskih dejavnosti se danes začenja kampanja vnosa zbranih vlog za kmetijske subvencije. Zbiranja vlog traja od 8. aprila pa bo vse do 10. julija. Vloge bodo morali oddati elektronsko, pri tem pa se lahko po pomoč obrnejo na javno službo kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je razlog za zamik predvidenega začetka kampanje, ki se je lani začela konec marca, priprava ustreznih nacionalnih pravnih podlag in programskega orodja, namenjenega vnosu vlog. "Kljub temu smo prepričani, da bomo s skupnimi prizadevanji zagotovili učinkovit in pregleden postopek oddaje vlog ter izpolnjevanje pogojev za prejem subvencij," so navedli.

Že z lanskim letom je v veljavo stopil nov strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s tem pa tudi nove intervencije oz. doslej imenovani ukrepi. S kampanjo oddajanja oz. zbiranja vlog za kmetijske subvencije se je novi strateški načrt začel tudi dejansko izvajati.

V okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike je sicer, kot so poudarili na ministrstvu, predvidenih devet specifičnih ciljev in en horizontalni cilj. Za doseganje ciljev se izvaja 79 intervencij.

Med pomembnimi novostmi, ki ga novi strateški program predvideva za letos, pa je tako imenovana pogojenost. "Gre za nabor obveznih pravil oziroma standardov, ki smo jih do zdaj poznali pod imenom navzkrižna skladnost. Vsebinsko je pogojenost zahtevnejša od navzkrižne skladnosti, saj je večina standardov postala strožjih, prav tako so na seznam standardov vključene nekatere deloma spremenjene prakse v zvezi z zeleno komponento neposrednih plačil iz obdobja 2015-2022," so izpostavili na ministrstvu.

Nosilci kmetijskih dejavnosti lahko v okviru letošnje kampanje vloge za kmetijske subvencije oddajo elektronsko do 10. julija. V lanski kampanji zbiranja vlog, ki je potekala od 31. marca do 10. julija 2023, so vlagatelji oddali 54.730 zbirnih vlog, kar je bilo 1092 manj kot predlani.

‹ nazaj