Belokranjsko podjetništvo / Skupaj še uspešnejši

8.4.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: PODD

Snovalci novih podjetniških zgodb

V Črnomlju je bila pred letom dni oblikovana neformalna skupina posameznikov z namenom druženja in solidarne pomoči pri premagovanju poslovnih izzivov – PODD Bela krajina. Kot pravi koordinator PODD Darjan Zlobec (na fotografiji skrajno levo), sicer tudi strokovnjak za digitalni marketing, si delijo izkušnje in znanja ter gradijo lastno mrežo poznanstev za poslovni in osebni uspeh.

V prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina so tako pred dnevi na zanimivem predavanju dr. Marijete Kobetič (skrajno desno) iz podjetja Pisana preslica spoznali metodo Pomodoro za učinkovito upravljanje časa.

Tomaž Aupič (Princip studio), svetovalka za družbena omrežja, branding in odnose z javnostmi Sabina Gosenca ter direktor Mladinskega centra BIT Črnomelj Jurij Matkovič so pridobljena znanja že prenesli v prakso, vsi skupaj pa se veselijo novih izobraževalnih dogodkov, ki prinašajo tudi priložnosti za druženje in ustvarjanje uspešnih poslovnih zgodb.

