Vrnitev po poškodbi / Krevs na polmaratonu v Pragi 18.

7.4.2024 | 13:00 | M. K.

Praga - Dolenjski tekač Mitja Krevs (Šentjernej) se po poškodbi vrača na tekmovanja. V soboto je nastopil na polmaratonu v češki prestolnici in s časom 1;07:27 v močni mednarodni konkurenci osvojil 18. mesto, poroča AZS.

Mitja Krevs v cilju praškega polmaratona (Foto: FB Mitja Krevs)

''Po dolgem času sem spet začutil pozitivno tremo pred tekmo ter tisti adrenalin, ki ti da dodatno energijo. Ob progi je bilo super vzdušje, malo manj pa so mi bile všeč kocke po tleh in visoke temperature. Čeprav od poškodbe do začetka sezone ni bilo na voljo veliko časa, hkrati pa sem moral biti previden in potrpežljiv, je bilo opravljenega kar nekaj dobrega treninga. Sezona se je šele začela, tako da gremo naprej,'' je na svojem Facebook profilu zapisal Krevs.

Z odličnim rezultatom 58:24 je zmagal Kenijec Sabastian Kamaru Sawe, med dekleti pa je s časom 1;08:10 slavila Etiopijka Gete Teklemichael.

