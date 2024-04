dolenjska

Izbrani štirje vinarji / FOTO: Čigava vina letos na fontani cvička?

7.4.2024 | 10:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Letošnji izbrani vinarji na izviru cvička v Šmarjeti so (od leve proti desni): Kmetija Karlovček, Božidar Simončič, Jože Podlogar in družina Prešeren.

Šmarjeta - Vinska fontana Izvir cvička na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete, ki so jo slovesno predali namenu poleti 2020, je postala pomembna turistična zanimivost in pridobitev za občino Šmarješke Toplice. Čez zimo je bila seveda zaprta, spet pa je na voljo od prejšnjega tedna, kar so že mnogi čakali.

Včeraj popoldne je Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki jo ima v upravljanju, povabil na uradno odprtje nove sezone ter na predstavitev letošnjih vinarjev.

Helena Bobič, nova direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice.

Nova direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice Helena Bobič je predstavila letošnje vinarje, katerih vino bodo obiskovalci cvičkove fontane lahko pili vse leto. Gre za cviček ter tudi dolenjsko belo, modro frankinjo in žametno črnino, ki so glavne sestavine cvička.

Za fontano so izbrana najbolje ocenjena vina domačih vinogradnikov.

Kot je povedala Bobičeva, so znova pozvali domače vinogradnike obeh društev: DV Šmarjeta in DV Bela Cerkev - Vinji Vrh –Bela Cerkev. Letos so prejeli 19 vzorcev vin in jih predali v oceno Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Novo mesto, komisija, ki ji je predsedoval Andrej Bajuk, pa je izbrala najboljša vina.

Simončič, Podlogar ter kmetiji Prešeren in Karlovček

Zbrani so ob koncu nazdravili z novimi vini, ki bodo letos na voljo na fontani cvička na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete.

Cviček v fontani bo prispeval Božidar Simončič, ki se od leta 2006, ko je zasadil vinograd v Orešju, še posebej posveča dolenjskemu posebnežu cvičku, prideluje pa tudi druga vina. Redno se udeležuje izobraževanj in tekmovanj in za svojo žlahtno kapljico je prejel že precej priznanj. Pri delu v vinogradu pomaga vsa družina.

Vinsko sorto žametno črnino v fontani cvička letos prispeva Jože Podlogar iz Orešja, eden manjših vinogradnikov, ki s pomočjo družine letno pridela tudi tri tisoč litrov vina. Prve trte je zasadil leta 2004, prideluje pa več vinskih sort, med katerimi se ponaša z žametno črnino, modro frankinjo, dolenjskim belim in dolenjskim rdečim vinom. Na ocenjevanjih je prejel že mnoga priznanja.

Za slane prigrizke sta poskrbeli Društvo podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev ter Društvo podeželskih žensk Šmarjeta.

Na fontani bo mogoče okušati tudi dolenjsko belo družine Prešeren, ki ima tri tisoč trsov zasajenih v vinski gorici Grčevje nad Starim Gradom. Pridelujejo tako cviček kot modro frankinjo in dolenjsko belo vino, dobro delo pa se je obrestovalo še s kar nekaj priznanji na vinskih ocenjevanjih.

Modro frankinjo je prispevala Kmetija Karlovček iz občine Šentjernej, katere ena glavnih dejavnosti je tudi vinogradništvo. Med drugim obdeluje velike površine vinogradov na Griču pri Klevevžu. Predstavnik kmetije je povedal, da je skrbno delo obrodilo sad in ponosni so, da so že drugo leto zapored izbrani za fontano cvička. Lani so ponujali dolenjsko belo.

Bobičeva je vesela, da so tokrat v izbor prišli tudi manjši in manj znani vinogradniki, a zato nič manj kvalitetni. Vsakomur je to posebna spodbuda za delo naprej.

Cvičkova brajda dobro kaže

Andrej Šušterič, skrbnik cvičkove brajde, je izkušen vinogradnik.

Zbrane je najprej nagovoril Andrej Šušterič, skrbnik tri leta stare cvičkove brajde, ki hitro raste na trgu in so jo pred nekaj leti zasadili šmarješki vinogradniki.

Gre za asortiman enajstih trt, ki sestavljajo cviček: šest žametnih črnin, dve frankinji, dva laška rizlinga in ene kraljevine. Vsaka trta ima svojega botra, ki je bil zraven ob posaditvi, nekateri so prišli tudi včeraj.

Enajst trt lepo uspeva in veliko obetajo. Zdaj so že obrezane, je pa na dogodku Šušterič prikazal vezenje trte z bekami, torej po starem. Letos se bo brajda razbohotila, vsaka bo imela štiri do šest mladic in dala že prvo vino.

Večina botrov trt se je Šušterič za njegovo vestno in prizadevno delo zahvalila tudi z domiselnimi darili. Prejel je npr. nove škarje za obrezovanje trte, slastno domačo malico, bon za Dvorec Gregorčič, župan ga je povabil na tridnevni izlet jeseni na Dunaj itd.

Za prijetno vzdušje na otvoritvi nove sezone vinske fontane Izvir cvička je skrbela obetavna mlada pevka Klavdija Kovačič ter ansambel Zaplet.

