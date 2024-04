družabno

Neukročeni lasje / Štiri kodraste dame

7.4.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jaka Ceglar

Rešitev za neukročene in skodrane lase

Znano je, da sta dvojčici Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah in njuni družini zelo povezani, saj so dekleti tudi starši vzgajali v spoštovanju in ljubezni. Štiri čudovite kodrolaske, (od leve proti desni) Ašo Slapnik, Leticio Slapnik Yebuah, Ireno Yebuah Tiran in Amo Slapnik, je v objektiv ujel fotograf Jaka Ceglar med kampanjo za blagovno znamko Silki, ki združuje slovenske proizvode za nego las, nadgrajene pod okriljem projekta Štartaj Slovenija.

Ustanovitelj Silkija Flavijan Tekavec se je naveličal iskanja dragih izdelkov za kodraste lase po tujih spletnih straneh, zato se je odločil, da popolno formulacijo za nego svojih las sestavi kar sam. Študij socialne pedagogike, dvopredmetnega učitelja biologije in gospodinjstva ter živilstva in prehrane mu je ponudil široko paleto znanj za raziskovanje. Kmalu je izpilil še osnove formuliranja kozmetičnih izdelkov in se podal na pot za svojo lastno kremo za nego kodrov. Po številnih poskusih mu je naposled uspelo in zdaj sta tu dve liniji negovalne kozmetike za lase Silki – za kodraste in za ravne.

Aša, Leticia, Irena in Ama so nad njimi navdušene.

