Lovci gasilcem / Mojster golaža

7.4.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Žarko Krese

Žaretov golaž se kuha potrpežljivo in z ljubeznijo.

Dolga leta najbolj priljubljen izdelovalec ključev na Dolenjskem Žarko Krese že nekaj časa uživa v zasluženem pokoju, še vedno pa se odzove na klic, če kdo potrebuje pomoč.

Ob tem, da je velik ljubitelj narave, živali, čebel in gozda, mojster borilnih veščin kempo, za povrhu pa še lovec, je znan tudi kot odličen kuhar. Takole smo ga v objektiv ujeli ob kuhanju golaža. Priprave sta se lotila s prijateljem Jožetom Benkičem, sicer vrhunskim strelcem na glinaste golobe v LD Otočec. Golaž je bil namenjen v zahvalo gasilcem, s katerimi otoški lovci odlično sodelujejo.

Ko smo vprašali Žareta, kaj je nujno potrebno za zares okusen golaž, nam je zaupal: »Najpomembnejše je kakovostno meso in količina mesa, prav toliko čebule, ki jo prepražim na masti. Dodam še domačo slanino oz. špeh, sladko papriko, paradižnikovo mezgo in začimbe, ki pa so vedno izbira in tudi skrivnost kuharja. Za izboljšanje dodam še vino in vse skupaj z ljubeznijo in potrpežljivostjo kuham. Saj veste, okusnega golaža ni mogoče skuhati v eni uri.« In znano je, da je Žaretov golaž res »za prste oblizniti«.

Sicer pa Žare uživa tudi s svojim štirinožnim kompanjonom Dinom na vsakodnevnih jutranjih raziskovanjih in na lovskih podvigih, najbolj pa je vesel, kadar na obisk prideta vnukinji Ronja in Cristie.

