Renault Clio I Feel Slovenia: Ista ljubezen, nova zgodba<strong><br /></strong>

7.4.2024 | 10:00

Renault Clio, najbolj prodajano mestno vozilo, piše novo zgodbo z novo omejeno serijo, ki so jo pri znamki Renault, tako kot že leta poprej, zopet poimenovali I feel Slovenia. S preobrazbo pete generacije tega ikoničnega vozila Renault svojim kupcem ponuja bogat nabor opreme, hkrati pa ob tem ohranja svojo ljudskost in dostopnost. Tako bo lahko posameznik od sedaj naprej imel na voljo še več izbire, saj se nivojem opreme, predstavljene ob njegovem lansiranju oktobra lani, pridružuje tudi omejena serija I feel Slovenia.

To je močna in ponosna blagovna znamka, ki je v svojem bistvu združila lepoto slovenske narave, nacionalno identiteto in tudi inovativen tehnološki razvoj. Vse kar uteleša tudi Renault Clio. Omejena serija Clio I feel Slovenia je kreirana izključno za slovenski trg in je oblikovana z mislijo na kupce na to kar ti želijo, potrebujejo in nenazadnje tudi zahtevajo od majhnega elegantnega vozila. Z novim, še bolj odločnim in elegantnim videzom, prefinjeno notranjost in udobnostjo Renault Clio I feel Slovenia ponuja širok nabor opreme, številne asistenčne sisteme in dovršen multimedijski sistem, v njegovi serijski opremi je med drugim tudi že vzvratna kamera in platišča iz lahke litine 41 cm (16'')!

Clio I feel Slovenia je na voljo od 15.990€ z bencinski motorjem TCe90. Kupci bodo svoje vozilo Renault Clio lahko odpeljali v štirih različnih barvah karoserije, in sicer ledeniško beli, črni Etoile, oranžni Valencia in rdeči Flamme. Poleg tega pa bodo lahko kar pet let uživali v brezskrbni vožnji s 5 let jamstva oziroma 100.000 km.

Clio in Revoz: Izdelano v Sloveniji že več kot 30 let

Avtomobilski proizvajalec Revoz je sinonim za zanesljivost, inovativnost ter vrhunsko kakovost v slovenskem prostoru. Že več kot tri desetletja mineva, odkar je Renault Clio prvič zapeljal s proizvodnih trakov novomeškega Revoza, ki so ga proizvajali v vseh njegovih generacijah, izjema je bil le Renault Clio 3. generacije. In zato ni presenetljivo, da so se pri znamki Renault že obstoječim nivojem opreme odločili dodati še omejeno serijo z zgovornim poimenovanjem I feel Slovenia. Namreč za Revoz in posledično za celotno slovensko gospodarstvo, je to izjemno pomemben model, saj zagotavlja proizvodnje količine – če seštejemo vse njegove generacije, je bilo v Revozu do sedaj proizvedenih več kot 2 milijona primerkov. Od meseca oktobra 2023, ko se je ta ikonični mestni lepotec predstavil v prenovljeni podobi s katero je naznanil t.i. novi val znamke Renault, ki prinaša najbolj dovršene napredne tehnologije, se je njegova zgodba z novomeškim Revozom nadaljevala in danes z omejeno serijo I feel Slovenija je Renault Clio pripravljen na novo ljubezensko zgodbo.

Naj ta novo meščan zapelje tudi vas, preskusite ga in z njim raziščite še ne obiskane skrite dolenjske kotičke.

