Trimu uspelo, Krki ne / Trebanjci v finale po trilerju

6.4.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so včeraj postali prvi finalisti pokala Slovenije. Trebanjci so na zaključnem turnirju v domači dvorani v polfinalu premagali Koper s 34:33 (17:14).

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) so s tekme med Trebanjci in Koprčani (Foto: RK Trimo Trebnje)

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 600, sodnika: Backović, Palačković.

* Trimo: Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 7, Višček 1, Bulzamini, Didovič, Jurečič 8 (3), Kotar 3, Udovič 1, Miklavec 6, Grmšek 1, Grbić 1, Cingesar, Nešić 2, Krešić 3, Ćorsović 1.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 6, Bekrić 4, Moljk 1, Beganović, Stojanović, Muminović 1, Konjevič 1, Zugan 4, Sanabor, Makuc 10 (1), Kete 4, Breznikar 2, Bratkovič.

* Sedemmetrovke: Trimo 4 (3), Koper 3 (1).

* Izključitve: Trimo 6, Koper 10 minut.

* Rdeči kartoni: Cingesar (22.), Jovičić (60.), Poklar (60.).

Trebanjci, ki vodijo v državnem prvenstvu, niso zaman opozarjali na primorsko zasedbo. Ta je v zadnjem obdobju v dobri formi in je gostiteljem turnirja nudila enakovreden odpor, junak tekme pa je postal vratar domačih Tin Herceg, ki je sedem sekund pred koncem obranil sedemmetrovko za podaljšek. Trebanjci bodo lovili prvi naslov pokalnega prvaka.

Obračun Trebanjcev in Koprčanov se je začel precej izenačeno, oboji so zadevali s krilnih položajev, po uvodnem vodstvu Koprčanov s 3:1 so Trebanjci prvič za dva gola povedli v 15. minuti z novim zadetkom s krilnega položaja Staša Slatinka Jovičića. Isti igralec je malce zatem prednost povečal na 11:8.

V 22. minuti sta kar malce preostro neposredni rdeči karton pokazala domačemu rokometašu Darku Cingesarju, tudi sicer pa se je nadaljeval izenačen obračun, v 26. minuti je Dani Zugan izenačil na 13:13. Toda gostitelji turnirja, pri katerih je Jan Jurečič v prvem delu dosegel sedem golov (skupaj osem), so ob koncu polčasa unovčili izključitev pri gostih in ušli na 17:14, tak pa je bil tudi izid polčasa.

Trebanjci so takoj v drugem polčasu povedli za štiri gole in nato ohranjali dva do tri zadetke naskoka, v 40. minuti pa je Jovičić znova poskrbel za +4 v korist domače vrste. A tudi to ni zlomilo odpora Kopra, ki se je z boljšo obrambo vrnil v igro in v 48. minuti izenačil z golom Andraža Makuca. Uroš Zorman, domači trener in selektor slovenske reprezentance, je takoj posegel po minuti odmora.

Toda Tine Poklar je v 51. minuti Koprčane popeljal do vodstva, sledilo je izenačeno nadaljevanje, a je predvsem Vid Miklavec Trebnje držal v igri in mu tudi priigral novo vodstvo v 57. minuti. Makuc (skupaj 10 golov) pa je z enako mero vračal na drugi strani, tako da je bilo napeto vse do konca.

V zadnjo minuto sta ekipi vstopili pri 33:33, 17 sekund pred koncem je Miklavec zadel za 34:33 v korist Trebnjega. Domači so nato naredili prekršek za sedemmetrovko nad Poklarjem, Makuc je prevzel odgovornost, vendar se je z obrambo izkazal Herceg.

Korošci pripravili presenečenje

V drugem polfinalu je Slovenj Gradec s 34:25 (17:15) premagal Krko.