Obetavno / Ministrica obiskala galerijo

6.4.2024 | 08:30 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Ministrica za kulturo Asta Vrečko si je včeraj ogledala severni leseni most, ki ga obnavljajo s sofinanciranjem ministrstva za kulturo, in kraj, kjer bodo na mestu prejšnjega Tercijalskega mostu zgradili nov most; tudi pri tej naložbi bo del denarja zagotovilo ministrstvo.

Asta Vrečko

Kostanjevica na Krki je po besedah ministrice dediščinski in naravni biser Slovenije, kjer je tudi najstarejši park skulptur Forma viva.

»V samostanu, kjer domuje Galerija Božidar Jakac, ki je po površini največja muzejska galerijska ustanova v Sloveniji, smo si ogledali prostore, ki jih bomo skupaj z galerijo prenovili. To so prostori zahodnega trakta, gre za tisoč kvadratnih metrov površin. Gre za investicijo iz kohezijskih sredstev Nature 2000 v vrednoti 2.800.000 evrov,« je povedala ministrica. Kot je rekla, letos pripravljajo projektno dokumentacijo, v naslednjem letu bodo začeli prenovo, ki bo končana v dveh letih.

Goran Milovanović

Direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović in ministrica Asta Vrečko sta poudarila, da bo velika pridobitev za galerijo bo dvigalo.

Kot je rekel direktor Milovanović, nameravajo med obnovo urediti obstoječi zvonik kot razgledno točko. Dejal je še, da želijo v galeriji preurediti del vinske kleti v kavarno.

»Radi bi uredili tudi park. Ta je največja parkovna površina na območju Posavja in Dolenjske, ki obsega dva hektarja,« je povedal direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović.

