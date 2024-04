družabno

Komunikacija z mediji / Posavske »kabinetke«

6.4.2024 | 17:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: MO Krško

Posavske kabinetke

Tradicionalno srečanje posavskih županov z novinarji je priložnost tudi za srečanje strokovnih sodelavk v kabinetih županov. S svojo trdno podporo in z zavezanostjo h kakovostni komunikaciji tako skupaj ustvarjajo močno mrežo, ki krepi delovanje posavskih občin. Vsakoletno sproščeno srečanje je priložnost tudi za krepitev zaupanja in sodelovanja ter za izmenjavo praktičnih nasvetov in idej.

Na Mestni občini Krško in Občini Bistrica sta v kabinetu župana po dve zaposleni, na brežiški in sevniški občini po tri, v kabinetih županov občin Radeče in Kostanjevica pa po ena strokovna sodelavka, ki so hkrati tudi pomembna podpora delu novinark in novinarjev.

‹ nazaj