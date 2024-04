družabno

Število π / Gimnazijski mojstri pomnjenja

6.4.2024 | 08:10 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Mojca Rangus

To so mojstri pomnjenja. Koliko decimalk števila pi pa si zapomnite vi?

Na Gimnaziji Novo mesto so v počastitev mednarodnega dne števila pi pripravili tekmovanje v pomnjenju decimalk iracionalnega števila pi. Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov.

Na fotografiji je najboljša trojica: Alja Slobodnik (na fotografiji na sredini), ki je resnično izstopala, pravilno povedala 100 decimalk in osvojila prvo mesto, drugouvrščeni Maj Repovž (desno) s pravilno naštetimi 78 decimalkami in Jerca Pavlin (levo), ki ji je uspelo pravilno povedati 55 decimalk števila pi. Z nekaj vaje in vztrajnosti bodo zagotovo še napredovali.

Nekdanji državni prvak v pomnjenju decimalk je bil dolgo časa Brestaničan Nik Škrlec, sicer gledališki igralec, TV-voditelj, youtubar in človek neštetih »norih« talentov, predvsem pa mnogim mladim velik vzor. Učenja recitiranja decimalk se je lotil z uporabo mnemotehnike "palača spomina", pri kateri si posameznik številke zapomni z miselnim popotovanjem po dobro znanem prostoru.

Nikov rekord je znašal 3.141 pravilno povedanih decimalk, potem so ga vmes premagovali, kasneje se je naučil 9.999 decimalk, pred tremi leti pa je nov, neverjeten rekord postavil takrat 13-letni Tibor Hvala iz Ljubljane, ki je pravilno povedal kar 10.123 decimalk števila pi.

‹ nazaj