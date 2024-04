gospodarstvo

Popri / Zmaga novomeškim dijakom za boj proti polžem in ušem

5.4.2024 | 15:20 | STA; M. K.

Nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri je po besedah organizatorjev znova dokazalo, da mladi znajo in želijo ustvarjati svojo prihodnost. Na letošnje tekmovanje je prispelo 607 prijav, v hudi konkurenci se jih je 103 uvrstilo v finale, ki je potekalo včeraj v Novi Gorici.

Podjetniki v komisiji so odločali, kdo od tekmovalcev je svojo idejo najbolje razvil v poslovni model in ga tudi najbolj suvereno predstavil. Ekipe so tekmovale v kategorijah osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta, prvim trem v vsaki med njimi prinaša denarne nagrade in možnost udeležbe na mednarodnih tekmovanjih ter strokovnih ekskurzijah v tujini.

Med dijaki je komisijo najbolj prepričala ekipa Srednje šole Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije s projektom Sluguard, ki je popolnoma naraven in inovativen ekološki pripravek za zatiranje polžev in listnih uši, glavno učinkovino pripravka pa tvori mešanica iz tujerodnih invazivnih rastlin, ki rastejo v Sloveniji. Ekipo sta sestavljali Maja Jernejc in Renata Jereb, njuna mentorja pa sta bila Mitja Turk in Jana Goršin Fabjan.

Tretje mesto med dijaškimi ekipami je s prigrizki Hempty zasedla ekipa Ekonomske šole Novo mesto, Srednja šola in gimnazija, ki so jo sestavljale Zala Fišter, Špela Gril in Blažka Lesjak (mentorica Mateja Nemanič). Prigrizki Hempty nudijo okusno in bolj zdravo alternativo že obstoječim prigrizkom na trgu. Imajo visoko vsebnost vlaknin in beljakovin ter so primerni za vegane in za ljudi z laktozno intoleranco. Narejeni so iz kakovostnih sestavin in vsebujejo industrijsko konopljo v obliki proteinov.

Med osnovnošolci je zmagala ekipa Osnovne šole Elvire Vatovec iz Prad z aplikacijo Phoneout za spodbujanje mladih h gibanju, drugo mesto pa je v tej kategoriji zasedla ekipa OŠ Ob Rinži Kočevje Adventure Realm (Lara Mihelič, Alex Kodrin Vuković in Zoja Pipan Fajfar). Mentorici sta bili Katja Ilc Virant in Kaja Ferenc. Adventure Real je licenca, ki jo zakupijo občine, ki si želijo v svojo ponudbo vključiti aktivnost po modelu Escape rooma v razširjeni resničnosti. Ker se igro igra s pomočjo tablic, je to za naročnike cenovno in prostorsko ugodneje, poleg tega je vsak produkt popolnoma personaliziran.

Med mladimi do 29. leta pa je slavila ekipa Law Brainer z ljubljanske pravne fakultete, ki je razvila inovativno spletno platformo, namenjeno poenostavitvi čezmejne mobilnosti za posameznike.

"Popri so odličen primer, kako se da povezati šolstvo z gospodarstvom z namenom, da se mladim omogoči razvoj idej v sodelovanju s podjetniki. S Popri dokazujemo tudi, kako pomembno vlogo imajo pri podpori mladim podjetnikom inkubatorji in tehnološki parki. In hkrati smo ponosni, da lahko skupaj z državo sistematično razvijamo celovit sistem podpore podjetnosti mladih, ki Slovenijo v evropskem prostoru postavlja za primer dobre prakse na tem področju," je v izjavi ob letošnjem tekmovanju povedala direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.

Enaindvajseta sezona Popri je bila rekordna, saj se je na tekmovanje prijavilo skoraj 30 odstotkov več mladih kot leto prej. 203 ekipe oziroma 607 tekmovalcev iz vse Slovenije in zamejstva so ob podpori 137 mentorjev v 98 izobraževalnih ustanovah pripravili poslovne modele za svoje ideje.

Najboljših 36 ekip se je prebilo čez polfinale, ki je potekalo v začetku marca na štirih lokacijah pri regijskih partnerjih. Na današnjem finalu pa je komisija v vsaki kategoriji izbrala po tri najboljše ekipe. Prejele so denarne nagrade iz nagradnega sklada, ki ga zagotavljajo soorganizatorji tekmovanja - ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Javna agencija Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Vse v finale uvrščene ekipe so že po polfinalu prejele vsaka po 500 evrov za izboljšanje poslovne ideje. Dodatno mentorsko pomoč za priprave na finale so ponudili izkušeni podjetniki iz Kluba slovenskih podjetnikov.

Poleg tekmovalnega dela so letos prvič v Novi Gorici organizirali tudi Popri festival podjetnosti in podjetništva mladih Slovenije. Na dogodku so mladi lahko spoznali uspešne Popri tekmovalce iz preteklih sezon, ki si že utirajo podjetniško pot, ter se družili s podjetniki in gospodarstveniki.

‹ nazaj