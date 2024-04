posavje

Andraž Hribar bo opremil tudi šolo / Izbran dobavitelj notranje opreme za novo OŠ Ane Gale

5.4.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk je pred kratkim podpisal pogodbo z na javnem naročilu izbranim podjetjem Lesing d. o. o. iz Kočevja, ki bo izdelalo notranjo opremo za novo OŠ Ane Gale Sevnica. Podjetje Andraža Hribarja je pred leti opremilo tudi Tončkov dom na Lisci.

Direktor podjetja Lesing d. o. o. Andraž Hribar in župan Srečko Ocvirk

Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami se je začela v letu 2022, vselitev v nove prostore pa je predvidena s pričetkom šolskega leta 2024/2025. Gradnja šole je zaključena, notranji prostori pa bodo opremljeni do predvidoma začetka poletja.

Pohištvo bo prilagojeno ustreznim standardom ter potrebam učencev, napovedujejo na občini: ''Zasnova notranjih prostorov je usmerjena v zagotavljanje kvalitetnega razvoja potencialov otrok s posebnimi potrebami ter oblikovanje okolja, v katerem se bodo dobro počutili. Primerna oprema bo zagotovljena tudi za strokovne sodelavce šole. Pomemben poudarek bo na razvoju gibalnih sposobnosti, zato bo tudi v šolski telovadnici urejena nadstandardna oprema.''

Novi šolski objekt je umeščen na območju širšega kompleksa Vrtca Ciciban Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in Športne dvorane Sevnica. Nova šola je v velikosti 1.227,40 m2. V pritličju je predvidenih 6 učilnic in telovadnica s pripadajočimi prostori, v nadstropju pa še dodatne 3 učilnice in prostori za učitelje. Etaži sta povezani s stopniščem in dvigalom.

Nova šola za otroke s posebnimi potrebami

Ob gradnji osnovnega objekta so bili urejeni tudi spremljevalni objekti, in sicer nadstrešnica ob kuhinji in hladilnica za potrebe kuhinje OŠ Sava Kladnika Sevnica ter nadstreška s skladiščem za Športno dvorano Sevnica. Ob ureditvi okolice so bila urejena dodatna parkirna mesta, nekaj je tudi mest za polnjenje električnih vozil.

Ureditev nove šole s prilagojenim programom je pomembna pridobitev za celotno lokalno skupnost, so prepričani na Občini Sevnica. Lokacija šole je bila skrbno izbrana in je v neposredni bližini drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, športne dvorane, knjižnice, zdravstvenega doma, varstveno-delovnega centra za odrasle s posebnimi potrebami in doma za starejše občane.

