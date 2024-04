družabno

S salamiade / Peter je častni predsednik

5.4.2024 | 11:00 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Marko Kirar

Na salamiadi je vselej družabno

Na škocjanski salamijadi in cvičkariji, ki je vsako leto zelo obiskan dogodek, je bil tudi znani dolenjski podjetnik Peter Blatnik, ki je edini častni predsednik Društva vinogradnikov Škocjan. Plaketo je prejel ob lanski 50-letnici društva, na Knobleharjevo.

Peter, ki se veseli uspehov vinogradnikov, se je kljub zdravstvenim težavam na prireditev pripeljal sam z električnim vozičkom. K sreči stanuje zelo blizu, v Hrastuljah, in kot nam je povedal, je prav užival v pogovoru s prijatelji in z znanci. »Kozarček dobre vinske kapljice pa tudi pomaga za zdravje in boljše razpoloženje,« je hudomušno dodal Peter, zato – na zdravje!

