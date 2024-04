novice

Manj papirologije, ko pride dojenček / V sistemu elektronske prijave rojstev zdaj vse slovenske porodnišnice

3.4.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Foto: SB Novo mesto

Odslej je v sistem elektronske prijave rojstev vključenih vseh 14 slovenskih porodnišnic, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Cilj uvedbe sistema je po njihovih navedbah določitev enotne matične številke občana (EMŠO) novorojenčku neposredno po rojstvu in elektronska prijava rojstva v matični register.

Elektronska prijava rojstev poleg določitve številke EMŠO in prijave rojstva v matični register vključuje tudi prijavo prebivališča za novorojenčka v register prebivalstva. Prinaša vrsto prednosti pri delu v porodnišnicah, na upravnih enotah in drugih organih javne uprave, ki pridobijo podatke o novorojenčkih v krajšem času kot v preteklosti. Prednost prinaša tudi staršem in zato predstavlja korak bliže k prijazni javni upravi, saj je staršem prihranjena pot na upravno enoto, skrajšan je čas pridobitve izpiskov iz matičnega registra, zdravstvene izkaznice, določitve davčne številke in ostalih dokumentov za novorojenčka, so zapisali na ministrstvu.

Sistem predstavlja takojšnjo vzpostavljeno komunikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi v bolnišnicah (porodnišnicah) z dvema registroma - centralnim registrom prebivalstva in matičnim registrom.

Omogoča, da pooblaščene osebe (administrativni delavci ali drugi sodelavci) v porodnišnicah s potrditvijo podatkov o rojstvu otroka takoj po potrditvi iz centralnega registra prebivalstva pridobijo EMŠO za novorojenčka, istočasno pa iz baze podatkov centralnega registra prebivalstva pridobijo tudi druge podatke, potrebne za dopolnitev svojih evidenc in posredno tudi za zdravstvene statistike, ki jih vodijo.

Z uvedbo elektronske prijave rojstev sta izboljšani tudi kakovost in ažurnost podatkov za zdravstvene statistike in analize, upravne notranje zadeve, centre za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma na vseh področjih, kjer so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu, so še navedli na ministrstvu.

