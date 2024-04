kronika

Gorelo v naravi / Gasili kup odpadnega vejevja

3.4.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 21.22 je pri naselju Dobliče, občina Črnomelj, gorel kup odpadnega vejevja. Gasilci PGD Dobliče so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, na izvodu SNEGOPAJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 2. V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRIČ PRI OTOČCU, TP LUTRŠKO SELO, TP STRUGA, TP KIJ;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA, izvod 4. KORITA DESNO;

- od 8:00 do 16:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Lamperče, nizkonapetostno omrežje – Zgoraj levo Ravne njive med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Zakot 3 in Zakot 4 in med 5:00 in 7:30 uro.

