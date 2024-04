posavje

Vsaj do konca avgusta / Popolna zapora mostov v Krmelju

2.4.2024 | 11:20 | M. K.

Krmelj - Stekla so pripravljalna gradbena dela za ureditev novih mostov v Krmelju. V sklopu projekta je predvidena odstranitev kamnitega mostu proti Gabrijelam in mostu, ki vodi v poslovno cono, ter izgradnja novih, statično in prometno primernejših mostov. Zaradi teh gradbenih posegov bo območje zaprto za ves promet predvidoma od 2. aprila, dela pa bodo potekala vsaj do začetka novega šolskega leta, napovedujejo na sevniški občini.

Krmeljska mostova pred začetkom gradbenih del (Foto: Občina Sevnica)

Dostop do Osnovne šole Krmelj je možen po obeh peš brveh, ki sta v neposredni bližini šole. V času zapore bo trasa šolskih prevozov prilagojena. Starši otrok, ki v Krmelju obiskujejo vrtec oziroma šolo, lahko v teh dneh pričakujejo tudi obvestilo glede izbranih lokacij za parkiranje osebnih avtomobilov za potrebe spremljanja najmlajših do šolskega kompleksa. V času popolne zapore bo obvoz do Gabrijel primerno označen.

Pred začetkom del v potoku bo izveden odlov rib v sodelovanju z Ribiško družino Sevnica so še napovedali na občini in dodali, da je zaradi dotrajanosti gradnja novih premostitvenih objektov čez potok Hinja nujna. V okviru projekta je predvidena tudi protipoplavna ureditev struge potoka na območju mostov, obnovljen bo odsek lokalne ceste, ki se navezuje na most, preurejeni bodo obstoječi komunalni vodi, na območju novih mostov pa je predvidena tudi nova cestna razsvetljava.

''S to investicijo bo osrednji del Krmelja primerno posodobljen, izboljšana bo prometna pretočnost in varnost, izvedeni posegi pa bodo prispevali tudi k izboljšani protipoplavni varnosti na širšem območju Osnovne šole Krmelj,'' so na Občini Sevnica še zapisali v sporočilu za javnost.

