Konec prihodnjega poletja nova mostova v Krmelju

24.9.2023 | 14:15

Zaradi dotrajanosti je na mostu proti Gabrijelam omejitev nosilnosti do 6 ton.

Premostitvena objekta čez potok Hinja (Foto: Google Street View)

Lesena peš brv čez Hinjo ostane in bo odprta med gradnjo mostov.

Podpis pogodbe v Krmelju - Srečko Ocvirk in Jernej Povše

Sevnica/Krmelj - Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor na javnem naročilu izbranega podjetja Gradnje d. o. o. Jernej Povše sta podpisala pogodbo za gradnjo dveh novih mostov v Krmelju.

Projekt predvideva rušitev obeh dotrajanih mostov čez reko Hinjo in gradnjo novih, proti Gabrijelam in proti industrijski coni. V okvviru projekta so predvidene še ureditve komunalne infrastrukture, predvidena je tudi delna rekonstrukcija lokalne ceste Krmelj - Gabrijele.

Pogodbena vrednost projekta je dobrih 770 tisoč evrov, predviden zaključek del pa je konec poletja 2024.

Srečko Ocvirk je ob podpisu pogodbe izpostavil, da gradnja novih most predstavlja izziv za organizacijo šolskega pouka, ki v Krmelju poteka na dveh lokacijah, hkrati pa je z vidika prometne in predvsem tudi poplavne varnosti pomembna pridobitev za Krmelj.

V naslednjih tednih bodo stekla pripravljalna dela, projekt pa bo potekal tako, da bo v najmanjši možni meri oviral vsakdanje življenje krajank in krajanov, napovedujejo na sevniški občini. Lesena peš brv ob mostu proti Gabrijelam bo v času izvajanja projekta odprta, s tem bo omogočen dostop do šolskega objekta in športnih površin v Športnem parku Krmelj.

M. K.

Foto: Občina Sevnica