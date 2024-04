dolenjska

Tekmovanje v sekanju pirhov / Najbolj mirno roko imeli člani družine Urana

1.4.2024 | 17:50 | Besedilo in fotografije: R. N.

Šentrupert - Na velikonočni ponedeljek v marsikaterem kraju tradicionalno poteka sekanje pirhov. Tekmovanje so danes pripravili tudi v Deželi kozolcev v Šentrupertu, kjer se je pomerilo 11 ekip, prvo mesto pa je na koncu pripadlo družini Urana.

Najbolje se je na današnjem sekanju pirhov v Deželi kozolcev odrezala družina Urana. V sredini oče Damjan s sinovoma Kristjanom (levo) in Sebastjanom.

V Deželi kozolcev so že tretjič pripravili ekipno tekmovanje v sekanju pirhov za županov pokal. Star običaj je privabil veliko gledalcev, pa tudi tekmovalcev. »V luči povečanja obiska našega muzeja smo pred dvema letoma uvedli to tekmovanje. Veseli smo, da je vsako leto več prijavljenih ekip, je zelo zanimivo in imamo se 'fajn'. S tem tudi ohranjamo tradicijo, saj je sekanje pirhov po nekaterih krajih v Sloveniji izvajajo skoraj ves mesec pred veliko nočjo, a dejansko se je včasih pirhe sekalo samo na veliko noč in velikonočni ponedeljek. Nikoli prej ali kasneje,« je povedal direktor Dežele kozolcev Primož Primec.

Če se je kovanec zapičil v pirh, je ekipa prejela dve točki.

Vsako ekipo so sestavljali trije tekmovalci. Vsak je dobil pet kovancev po pet tolarjev, ki jih je iz svoje zakladnice starih predmetov prispeval Franc Pepelnak – Pep, ki je dogodek tudi fotografiral. Pirh so postavili ob lesen podstavek, oddaljen pa je bil približno dva metra. Če je kovanec odbil lupino pirha je ekipa prejela eno točko, če se je kovanec zapičil v pirh, pa dve.

Po športnem sistemu so se najboljše ekipe najprej uvrstile v četrtfinale, potem v polfinale, najboljši pa v veliki finale. Za pokal najboljšega sta se tako pomerili družina Urana in Pohodnice. Bolj mirno roko so imeli člani družine Urana, ki so zmagali z rezultatom 4:0. Za finale so jajce po starem ljudskem običaju postavili v klobuk, zato je bilo še težje doseči točko.

V finalu so ekipe sekale pirhe, ki so jih postavili v klobuk.

»Glede na to da prej nismo nič vadili, nam je šlo kar dobro. Že lani smo nastopili na tem tekmovanju, bili smo tretji. Pri sekanju pirhov je zelo pomembna mirna roka, moraš imeti pa tudi malo sreče. Kakšne posebne tehnike meta nimamo. Sta samo dve opciji, ali zadeneš ali pa zgrešiš. Predvsem pa je to lepa oblika druženja, pa z otroci smo skupaj,« je povedal Damjan Urana, ki sta mu družbo delala sinova Kristjan in Sebastjan. Na vprašanje, kako bodo proslavili zmago, je Damjan odgovoril, da je žena obljubila, da bo 'častila', kar si bodo zaželeli.

Najboljše tri ekipe so dobile praktične nagrade, ki jih je podelil šentrupertski župan Tomaž Ramovš.

Direktor Dežele kozolcev Primož Primec je povezoval dogodek.

